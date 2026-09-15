Новый Конгресс-холл планируют построить в Астане

В Астане планируется строительство нового Конгресс-холла. Об этом сообщили в столичном управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее в социальной сети Threads появилась информация о строительстве нового объекта в районе Президентского парка.

Новый Конгресс-холл планируется разместить по адресу: улица Панфилова, участок 48.

Как отметили в ведомстве, на указанном земельном участке площадью, находящемся во временном безвозмездном землепользовании КФ «Alga Qory», предусматривается строительство объекта «Конгресс-Холл».

— Постановлением акимата города Астаны от 9 февраля 2026 года предоставлено право на строительство объекта сроком до 9 февраля 2031 года. Архитектурно-планировочное задание выдано 16 марта 2026 года. Проектом детальной планировки на указанной территории предусмотрено размещение Конгресс-центра, — говорится в сообщении управления.

Ранее в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений сообщили о продолжении работы по определению площадки для строительства нового аэропорта.