Новый канализационный коллектор построят в Алматы

В Алматы будет построен западный коллектор протяженностью 34 километра для обеспечения централизованным водоотведением жителей Алатауского и Наурызбайского районов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в городском управлении энергетики и водоснабжения, в восьми микрорайонах из-за отсутствия коллектора не функционируют 122,3 километра сетей канализации, построенных в 2017-2023 годы.

- Для решения данного вопроса была начата разработка проектно-сметной документации по строительству западного коллектора, который позволит 130 тысячам жителей Наурызбайского и Алатауского районов, а также 20 тысячам жителям Карасайского района Алматинской области подключиться к централизованной канализации, - отметили в управлении.

Строительно-монтажные работы начнутся в ноябре этого года и завершатся в ноябре 2026 года.