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    13:34, 26 Август 2024 | GMT +6

    Новый канализационный коллектор построят в Алматы

    Новый канализационный коллектор построят в Алматы
    Фото: управление энергетики и водоснабжения Алматы

    В Алматы будет построен западный коллектор протяженностью 34 километра для обеспечения централизованным водоотведением жителей Алатауского и Наурызбайского районов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Как сообщили в городском управлении энергетики и водоснабжения, в восьми микрорайонах из-за отсутствия коллектора не функционируют 122,3 километра сетей канализации, построенных в 2017-2023 годы.

    - Для решения данного вопроса была начата разработка проектно-сметной документации по строительству западного коллектора, который позволит 130 тысячам жителей Наурызбайского и Алатауского районов, а также 20 тысячам жителям Карасайского района Алматинской области подключиться к централизованной канализации, - отметили в управлении.

    Строительно-монтажные работы начнутся в ноябре этого года и завершатся в ноябре 2026 года.

    Теги:
    Инфраструктура Строительство Алматы ЖКХ
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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