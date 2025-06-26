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    20:12, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Новый герб появится у Алматинской области

    В Алматинской области разработан новый проект региональной символики, его вынесли на публичное обсуждение, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: акимат Алматинской области

    Как сообщили в пресс-службе акимата, обновленный герб отражает историко-культурное наследие, природные особенности и самобытность региона.

    — Представленный проект символа является важным шагом на пути формирования имиджа области, укрепления внутреннего единства, а также визуального отражения идентичности нашего региона, — отметили в ведомстве.

    Жителей региона пригласили принять участие в обсуждении и внести свои предложения. Публичное обсуждение продлится с 25 июня по 10 июля 2025 года.

    Автором эскиза выступил художник, магистр искусств Думан Жаканов. Новый герб выполнен в форме круга небесно-голубого цвета, символизирующего гармонию и целостность между природой, историей и культурой, а также бесконечность и единство.

    В центральной части новой символики Алматинской области расположены основные элементы, отражающие духовное, природное и историческое наследие региона. Среди них — головной убор воина-сакки, известного как Золотой человек, найденного в Есикском кургане. Его венчают изображения лука и стрел, крылатого коня, архара и горного козла, а по обе стороны расположены горные барсы — символы благородства, отваги и силы.

    В верхней части герба изображен шанырак — символ единства и семейного очага. Под ним раскинулся величественный хребет Иле-Алатау — природное достояние региона. Здесь же парит кыран — хищная птица, с древности почитаемая как священный вестник степи.

    Особое место в композиции занимает ветвь с пятью яблоками сорта апорт, символизирующими статус пятого региона. Ее дополняют древо жизни, казахский национальный орнамент и извивающаяся река Или. Композиция дополнена надписью «Алматы облысы» и обрамлена золотистым кольцом.

    В 2022 году был утвержден новый герб области Жетысу. 

    Теги:
    Акимат Общество Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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