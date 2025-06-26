Новый герб появится у Алматинской области

Как сообщили в пресс-службе акимата, обновленный герб отражает историко-культурное наследие, природные особенности и самобытность региона.

— Представленный проект символа является важным шагом на пути формирования имиджа области, укрепления внутреннего единства, а также визуального отражения идентичности нашего региона, — отметили в ведомстве.

Жителей региона пригласили принять участие в обсуждении и внести свои предложения. Публичное обсуждение продлится с 25 июня по 10 июля 2025 года.

Автором эскиза выступил художник, магистр искусств Думан Жаканов. Новый герб выполнен в форме круга небесно-голубого цвета, символизирующего гармонию и целостность между природой, историей и культурой, а также бесконечность и единство.

В центральной части новой символики Алматинской области расположены основные элементы, отражающие духовное, природное и историческое наследие региона. Среди них — головной убор воина-сакки, известного как Золотой человек, найденного в Есикском кургане. Его венчают изображения лука и стрел, крылатого коня, архара и горного козла, а по обе стороны расположены горные барсы — символы благородства, отваги и силы.

В верхней части герба изображен шанырак — символ единства и семейного очага. Под ним раскинулся величественный хребет Иле-Алатау — природное достояние региона. Здесь же парит кыран — хищная птица, с древности почитаемая как священный вестник степи.

Особое место в композиции занимает ветвь с пятью яблоками сорта апорт, символизирующими статус пятого региона. Ее дополняют древо жизни, казахский национальный орнамент и извивающаяся река Или. Композиция дополнена надписью «Алматы облысы» и обрамлена золотистым кольцом.

В 2022 году был утвержден новый герб области Жетысу.