Депутаты маслихата утвердили герб Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Жетысуской области депутаты маслихата утвердили герб области. Основа герба – сине-голубой и золотой цвета Государственного флага. Автор эскизного проекта помощник начальника управления по делам обороны города Талдыкоргана по военно-патриотической работе и работе с ветеранами Вооруженных сил, вице-президент, член Союза художников РК, член-корреспондент Академии художеств РК Есет Дауренбаев, сообщает пресс-служба акима Жетысуской области, передает МИА «Казинформ».

Новый герб имеет форму круга. Внутри герба символ города Талдыкоргана – «Монумент Жетісу», над которым возвышаются горные вершины, из-за которых выглядывают лучи солнца, над ними – шанырак. Внизу – караван верблюдов, как олицетворение Великого Шелкового пути, волны, представляющие семь рек Жетісу, озера Алаколь и Балхаш, а по бокам – два архара, тоже имеющих важное символическое значение для региона. Название области написано вверху герба золотыми буквами.

По данным областного управления общественного развития, эскизный проект Есета Женисулы Дауренбаева был выбран единогласно решением членов конкурсной комиссии. Оценивалась демонстрация историко-культурных и географических особенностей края, высокий художественный уровень, уникальное дизайнерское решение, сочетаемость цветов и соблюдение требований геральдики. Новый символ региона получил положительное заключение экспертизы в Экспертном совете по вопросам государственных символов и геральдических знаков Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Всего на конкурс по созданию оригинального эскиза герба Жетысуской области поступило 55 эскизов от 17 участников. В конкурсе приняли участие как профессиональные художники, фотографы, дизайнеры, архитекторы, так и любители.