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    Новый фонтан с эффектом тумана запустили в Астане

    В Астане на аллее Мыңжылдық в тестовом режиме запустили новый фонтан «Созвездие» с эффектом водяного тумана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Центр урбанистики столичного акимата.

    Новый фонтан с эффектом тумана запустили в Астане
    Кадр из видео

    На аллее Мыңжылдық возле дома по ул. Сагадата Нурмагамбетова, 25 в тестовом режиме запустили новый фонтан «Созвездие».

    Его особенность — туманный эффект: мельчайшие капли воды создают лёгкое водяное облако, формируя необычную атмосферу вокруг фонтана.

    Ранее мы писали, что территорию возле «Артема» в Астане превратили в зеленую зону.

    Астана Благоустройство
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор