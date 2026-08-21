Новый фонтан с эффектом тумана запустили в Астане

В Астане на аллее Мыңжылдық в тестовом режиме запустили новый фонтан «Созвездие» с эффектом водяного тумана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Центр урбанистики столичного акимата.

На аллее Мыңжылдық возле дома по ул. Сагадата Нурмагамбетова, 25 в тестовом режиме запустили новый фонтан «Созвездие».

Его особенность — туманный эффект: мельчайшие капли воды создают лёгкое водяное облако, формируя необычную атмосферу вокруг фонтана.

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