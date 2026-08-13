Территорию возле «Артема» в Астане превратили в зеленую зону

В Астане продолжается масштабная работа по благоустройству городской среды. В этом году в столице планируется обновить 173 общественных и дворовых пространства, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Одно из заметных преображений произошло возле известного горожанам базара и торгового дома «Астаналык» («Артем») — одного из самых оживленных мест столицы.

Еще несколько лет назад прилегающая территория выглядела совсем иначе: старые одноэтажные постройки, минимум зелени и практически отсутствие комфортного пространства для людей.

Сегодня на месте старых строений появилось уютное общественное пространство. После демонтажа построек территорию озеленили: здесь высадили деревья и многолетние растения, обустроили прогулочные дорожки и места для отдыха.

Теперь территория возле ТД «Астаналык» («Артем») — это не просто пространство между торговыми объектами и улицами, а полноценная благоустроенная зона, где стало больше зелени и комфорта для горожан.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Подобные проекты постепенно меняют облик столицы, возвращая жителям пространства, которые раньше оставались неуютными или практически не использовались для отдыха. При благоустройстве особое внимание уделяется озеленению, удобным пешеходным маршрутам и созданию мест, где жители могут проводить время в комфортной городской среде.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Напомним, что ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить системную работу по развитию городской инфраструктуры, благоустройству и озеленению Астаны. Работы по благоустройству ведутся во всех шести районах столицы. За последние годы в Астане благоустроили порядка 500 общественных и дворовых пространств.