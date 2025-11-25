Новый фильм «Сентиментальная ценность» выходит в прокат 11 декабря в Chaplin cinemas
11 декабря в прокат выходит новая работа норвежского режиссёра, номинанта на премию «Оскар» Йоакима Триера — тонкая, проникнутая теплом и человечностью комедийная драма «Сентиментальная ценность», передает агентство Kazinform со ссылкой на Chaplin Cinemas.
Картина уже успела стать одним из главных событий мирового кино: на Каннском кинофестивале-2025 она получила Гран-при жюри, а после премьеры зрители устроили фильму 19-минутные овации — одно из самых долгих и восторженных приветствий за всю историю Канн.
Фильм о семье, любви и силе искусства
«Сентиментальная ценность» рассказывает историю о людях, которые пытаются услышать друг друга, простить прошлое и найти путь к примирению. Это кино о неловких встречах и хрупких чувствах, о семье, которая распадается и вновь собирается, и об искусстве, которое помогает сказать то, что невозможно выразить словами.
В главных ролях — блестящий ансамбль:
- обладатель «Золотого глобуса» Стеллан Скарсгард,
- звезда мирового кино Эль Фаннинг,
- лауреатка Канн Ренате Реинсве.
Триумф на фестивалях
Картина была представлена на ведущих мировых киносмотрах — в Нью-Йорке, Торонто, Локарно, Сан-Себастьяне — и получила призы зрительских симпатий на фестивалях в Мюнхене и Торонто. Кроме того, фильм вошёл в шорт-лист премии «Оскар»-2026 от Норвегии в категории «Лучший иностранный фильм».
Международная критика встретила новую работу Триера восторженно:
- «Лучший фильм года» — Vogue
- «Стоит всех ожиданий» — Deadline
- «Кинематографическое приключение в стиле Феллини и Бергмана» — The Guardian
- «Трогательный и многослойный шедевр» — IndieWire
- «Обязателен к просмотру» — The Playlist.
Команда создателей
Режиссером фильма выступил Йоаким Триер, автор «Худшего человека на свете» и один из самых тонких европейских постановщиков современности. Сценарий написали Триер и его постоянный соавтор Эскиль Вогт. За операторскую работу отвечает Каспер Туксен, за музыку — композитор Ханя Рани. Продюсеры — Мария Экерховд, Андреа Берентсен Оттмар и Йонас Дорнбах.
Картина снята на 35-мм плёнку, что придаёт изображению мягкость, фактурность и ностальгический визуальный стиль.
Актерский состав
Стеллан Скарсгард («Дюна», «Рассекая волны», «Умница Уилл Хантинг») играет Густава Борга — режиссера, который слишком долго ставил карьеру выше личной жизни.
Ренате Реинсве («Худший человек на свете») воплощает Нору — актрису, стремящуюся не повторить ошибок прошлого.
Эль Фаннинг («Неоновый демон», «Малефисента») играет Рэйчел Кемп — кинозвезду, ищущую вдохновение и собственную правду в искусстве.
Слова режиссера
Йоаким Триер описывает философию фильма так:
— Нежность — это новый панк… Я хочу верить, что мы можем видеть друг друга и находить путь к примирению. Мир поляризован, но искусство остается пространством, где люди могут быть уязвимыми.
Интересные факты о создании картины
- Стеллан Скарсгард вложил около полумиллиона крон из своего гонорара, чтобы обеспечить команде качественное питание — за это он получил статус сопродюсера.
- Часть костюмов для фильма предоставили Saint Laurent и Chanel.
- Некоторые сцены снимались в настоящем доме в Осло, построенном в 1892 году.
- В США фильм выпускает студия NEON — дистрибьютор «Паразитов» и «Анатомии падения».
«Сентиментальная ценность» — это кино, которое стремится не ошеломить зрителя, а быть рядом с ним: честно, трепетно и глубоко. С 11 декабря фильм можно увидеть в кинотеатрах Chaplin Cinemas по всей стране.