Новый фильм «Сентиментальная ценность» выходит в прокат 11 декабря в Chaplin cinemas

Картина уже успела стать одним из главных событий мирового кино: на Каннском кинофестивале-2025 она получила Гран-при жюри, а после премьеры зрители устроили фильму 19-минутные овации — одно из самых долгих и восторженных приветствий за всю историю Канн.

Фильм о семье, любви и силе искусства

«Сентиментальная ценность» рассказывает историю о людях, которые пытаются услышать друг друга, простить прошлое и найти путь к примирению. Это кино о неловких встречах и хрупких чувствах, о семье, которая распадается и вновь собирается, и об искусстве, которое помогает сказать то, что невозможно выразить словами.

Фото: Chaplin cinemas

В главных ролях — блестящий ансамбль:

обладатель «Золотого глобуса» Стеллан Скарсгард,

звезда мирового кино Эль Фаннинг,

лауреатка Канн Ренате Реинсве.

Триумф на фестивалях

Картина была представлена на ведущих мировых киносмотрах — в Нью-Йорке, Торонто, Локарно, Сан-Себастьяне — и получила призы зрительских симпатий на фестивалях в Мюнхене и Торонто. Кроме того, фильм вошёл в шорт-лист премии «Оскар»-2026 от Норвегии в категории «Лучший иностранный фильм».

Международная критика встретила новую работу Триера восторженно:

«Лучший фильм года» — Vogue

«Стоит всех ожиданий» — Deadline

«Кинематографическое приключение в стиле Феллини и Бергмана» — The Guardian

«Трогательный и многослойный шедевр» — IndieWire

«Обязателен к просмотру» — The Playlist.

Команда создателей

Режиссером фильма выступил Йоаким Триер, автор «Худшего человека на свете» и один из самых тонких европейских постановщиков современности. Сценарий написали Триер и его постоянный соавтор Эскиль Вогт. За операторскую работу отвечает Каспер Туксен, за музыку — композитор Ханя Рани. Продюсеры — Мария Экерховд, Андреа Берентсен Оттмар и Йонас Дорнбах.

Картина снята на 35-мм плёнку, что придаёт изображению мягкость, фактурность и ностальгический визуальный стиль.

Актерский состав

Стеллан Скарсгард («Дюна», «Рассекая волны», «Умница Уилл Хантинг») играет Густава Борга — режиссера, который слишком долго ставил карьеру выше личной жизни.

Ренате Реинсве («Худший человек на свете») воплощает Нору — актрису, стремящуюся не повторить ошибок прошлого.

Эль Фаннинг («Неоновый демон», «Малефисента») играет Рэйчел Кемп — кинозвезду, ищущую вдохновение и собственную правду в искусстве.

Фото: Chaplin cinemas

Слова режиссера

Йоаким Триер описывает философию фильма так:

— Нежность — это новый панк… Я хочу верить, что мы можем видеть друг друга и находить путь к примирению. Мир поляризован, но искусство остается пространством, где люди могут быть уязвимыми.

Интересные факты о создании картины

Стеллан Скарсгард вложил около полумиллиона крон из своего гонорара, чтобы обеспечить команде качественное питание — за это он получил статус сопродюсера.

Часть костюмов для фильма предоставили Saint Laurent и Chanel.

Некоторые сцены снимались в настоящем доме в Осло, построенном в 1892 году.

В США фильм выпускает студия NEON — дистрибьютор «Паразитов» и «Анатомии падения».

«Сентиментальная ценность» — это кино, которое стремится не ошеломить зрителя, а быть рядом с ним: честно, трепетно и глубоко. С 11 декабря фильм можно увидеть в кинотеатрах Chaplin Cinemas по всей стране.