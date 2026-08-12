Новый энергоблок обеспечит теплом около 300 домов и соцобъектов в ВКО

На Усть-Каменогорской ТЭЦ началось строительство нового энергоблока. Проект позволит увеличить энергетические мощности города и повысить надежность теплоснабжения Восточно-Казахстанской области, передает Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики.

Старт строительству был дан в ходе церемонии закладки капсулы времени. В мероприятии приняли участие министр энергетики РК Ерлан Аккенженов, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, представители финансовых организаций и Группы компаний «Казахстанские коммунальные системы».

Усть-Каменогорская ТЭЦ обеспечивает около 85% потребности города в централизованном теплоснабжении. При этом город продолжает развиваться: строятся новые жилые районы и социальные объекты, расширяется промышленное производство. Это увеличивает потребность в тепловой и электрической энергии.

После завершения проекта тепловая мощность станции увеличится на 130 Гкал/ч, электрическая — на 100 МВт. Завершение работ планируется к 2030 году. Новые мощности позволят сократить существующий дефицит тепловой энергии и создать резерв для дальнейшего развития города. Одним из ключевых этапов подготовки проекта стало заключение инвестиционного соглашения между Министерством энергетики РК и Усть-Каменогорской ТЭЦ.

— Новый энергоблок обеспечит теплом и электрической энергией жителей города. Это позволит создать необходимый запас мощности для дальнейшего развития Усть-Каменогорска. Проект также создаст новые рабочие места. Специалисты смогут работать с современным оборудованием и постоянно развивать свои навыки. Для энергетики нужны новые мощности и профессиональные кадры, которые смогут на них работать, — сказал министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.

При строительстве нового энергоблока предусмотрено применение современных технологических решений и систем очистки выбросов, которые позволят повысить эффективность производства тепловой и электрической энергии и снизить воздействие на окружающую среду.

Проект реализует ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», входящее в Группу компаний «Казахстанские коммунальные системы», при участии Евразийского банка развития и Halyk Bank. Реализация проекта позволит обеспечить теплом порядка 300 жилых домов и социальных объектов. Кроме того, в рамках проекта планируется создать около 50 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось о том, что 74 км тепловых сетей ремонтируют в области Абай и ВКО к отопительному сезону.