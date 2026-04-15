Новый банк в Казахстане будет работать по исламским и классическим принципам

Об этом сообщила глава Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на брифинге в Мажилисе. По ее словам, ранее банк работал в стране в формате исламского банка.

— Теперь универсальный банк может иметь у себя исламское окно и оказывать два вида услуг под одной лицензией. Для того, чтобы это осуществить, Abu Dhabi Commercial Bank обратились за универсальной лицензией, то есть они теперь будут иметь право оказывать общие услуги предусмотренные для универсальной банковской лицензии, — пояснила она.

В дальнейшем банк планирует присоединить действующий исламский банк к новому универсальному банку.

Напомним, 26 марта Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка выдало разрешение Abu Dhabi Commercial Bank PJSC на создание дочернего банка в Казахстане.