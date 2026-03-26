Новый банк появится в Казахстане

Как отметили в АРРФР, открытие нового иностранного банка соответствует поручению Главы государства по повышению конкуренции в банковском секторе и является результатом проведенной Агентством реформы по либерализации банковского законодательства и созданию открытой, прозрачной и конкурентной среды для привлечения надежных иностранных банков в Казахстан.

ADCB является одним из крупнейших банков Объединенных Арабских Эмиратов. Основным акционером банка выступает инвестиционная компания Mubadala Investment Company PJSC, полностью принадлежащая gравительству Абу-Даби, что обеспечивает высокий уровень институциональной поддержки и надежности.

Банк обладает высокими международными кредитными рейтингами (A+/F1/Stable по шкале Fitch Ratings). По состоянию на 31 декабря 2025 года совокупные активы ADCB составили более 210 млрд долларов США, собственный капитал — более 24 млрд долларов США, чистая прибыль по итогам года — свыше 3 млрд долларов США. Финансовые показатели показывают высокую финансовую устойчивость и способность банка обеспечить долгосрочную поддержку дочернего банка.

В отношении дочернего банка ADCB будет выступать единственным акционером. Материнский банк обеспечит формирование уставного капитала, стратегическое управление и финансовую и операционную поддержку в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Новый банк планирует предоставлять полный спектр банковских услуг, а также развивать исламское финансирование через механизм «исламского окна», что расширит продуктовую линейку и повысит доступность альтернативных финансовых инструментов на рынке. Получение универсальной банковской лицензии в соответствии с требованиями нового Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» ожидается после создания внутренней инфраструктуры и проведения всех подготовительных работ по запуску банковской деятельности.

Агентством на основании поступившего заявления и пакета документов постановлением Правления № 8 от «20» марта 2026 года ADCB выдано разрешение об открытие дочернего банка — Акционерного общества «Abu Dhabi Commercial Bank (Kazakhstan)», а также согласие на получение в отношении создаваемого банка статуса банковского холдинга (постановление № 9 от «20» марта 2026 года) и разрешение на создание дочерней организации (постановление № 10 от «20» марта 2026 года).

Открытие нового банка будет способствовать развитию конкуренции в банковском секторе Республики Казахстан, расширению спектра финансовых услуг для бизнеса и населения и привлечению международного банковского капитала, отметили в ведомстве.