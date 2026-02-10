Новый аким избран в Актюбинской области после трагического инцидента

Вчера в Актюбинской области состоялись выборы акимов в Мартукском, Уилском, Темирском и Хромтауском районах. Всего прошли выборы акимов четырех сельских округов и одного города. У двух акимов срок полномочий завершился в установленном порядке, у трёх — полномочия были прекращены досрочно. Для организации и проведения выборов были задействованы 4 территориальные и 11 участковых избирательных комиссий.

— По 5 избирательным округам было выдвинуто 18 кандидатов. Из них 4 кандидата представляли партию «AMANAT», 1 кандидат — партию «Ауыл», 1 кандидат — партию «Respublica», ещё 12 человек выдвинулись в порядке самовыдвижения. Среди кандидатов 13 являются государственными служащими, 3 — работниками бюджетной сферы, 2 — сотрудниками коммерческих структур. Два кандидата не были зарегистрированы из-за несоответствия требованиям законодательства о государственной службе. После изготовления избирательных бюллетеней один кандидат подал заявление о добровольном снятии своей кандидатуры. Таким образом, в выборах приняли участие 15 кандидатов. По итогам голосования избранными акимами стали 3 государственных служащих и 2 работника бюджетной сферы. Самому молодому из избранных акимов — 28 лет, самому старшему — 59 лет, — сообщили в Актюбинской областной территориальной избирательной комиссии.

В Темирском районе выборы акима прошли в городе Темир. Как уточнили в Темирской районной территориальной избирательной комиссии, в избирательном округе зарегистрированы 1465 избирателей. В голосовании приняли участие 1072 человека. Пять бюллетеней были признаны недействительными, два избирателя проголосовали «против всех». За Мухтара Акимова отдали голоса 662 избирателя.

— Мухтар Акимов родился в 1967 году. Он работает инженером-механиком в учреждении по охране лесов и животного мира Актюбинской области, проживает в городе Актобе. Его кандидатура была выдвинута партией «AMANAT», — сообщили в Темирской районной территориальной избирательной комиссии.

Напомним, в декабре 2025 года аким города Темир Еркин Далмагамбетов был найден мёртвым в своём доме, сообщалось, что он покончил с собой.