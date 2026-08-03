Новых судей назначили в Туркестанской области

Указом Президента Республики Казахстан судьей Кентауского городского суда стал Касымбек Ордабек, а председателем Сузакского районного суда назначен Жандос Косалбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Новых судей коллективу представил председатель Туркестанского областного суда Айдос Султанов.

Касымбек Ордабек, назначенный судьей Кентауского городского суда, с 2016 по 2026 год занимал различные должности в судебной системе.

Председателем Сузакского районного суда стал Жандос Косалбаев. Трудовую деятельность он начал в органах юстиции в 2007 году. В 2008–2021 годах занимал различные должности в судебной системе. С 2021 по 2026 год работал судьей Байдибекского районного суда Туркестанской области.

После представления новых судей председатель областного суда обозначил основные задачи для судейского корпуса, сделав акцент на повышении качества отправления правосудия и рассмотрения судебных дел.

Ранее сообщалось, что Алибек Ахметов возглавил Актюбинский областной суд.