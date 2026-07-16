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    Кандидатуры новых акимов рассмотрят в Атырауской области и области Улытау

    В Атырауской области и области Улытау 17 июля состоятся собрания депутатов маслихатов, на которых будет рассмотрен вопрос дачи согласия на назначение акимов регионов, передает агентство Kazinform со ссылкой на маслихаты областей.

    выборы акимов
    Фото: Kazinform

    Собрание депутатов маслихатов, расположенных на территории Атырауской области, состоится 17 июля 2026 года в 09:30 в городе Атырау по адресу: проспект Абулхайр-хана, 58 (здание центра школьников имени Абая).

    Регистрация депутатов начнется в 08:00.

    Ранее сообщалось, что в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 8 июня 2022 года №912 «Об утверждении Правил дачи согласия депутатами маслихата столицы, маслихатов, расположенных на территории области, маслихатов городов республиканского значения на назначение на должность акима столицы, области и города республиканского значения» назначение акимов областей требует согласия депутатов соответствующих маслихатов.

    Кроме того, в этот же день состоится собрание депутатов областного, городских и районных маслихатов области Улытау.

    Заседание пройдет 17 июля 2026 года в 11:00 в городе Жезказган по адресу: улица Алашахана, 22. Регистрация депутатов начнется в 10:00.

    По итогам собраний депутаты рассмотрят вопросы согласования назначения на должности акимов Атырауской области и области Улытау.

    В настоящее время акимом Атырауской области является Серик Шапкенов. Он был назначен на эту должность в декабре 2022 года.

    А с октября 2024 года акимом области Улытау является Дастан Рыспеков.

    Атырауская область Регионы Казахстана область Улытау
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор