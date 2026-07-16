Кандидатуры новых акимов рассмотрят в Атырауской области и области Улытау

В Атырауской области и области Улытау 17 июля состоятся собрания депутатов маслихатов, на которых будет рассмотрен вопрос дачи согласия на назначение акимов регионов, передает агентство Kazinform со ссылкой на маслихаты областей.

Собрание депутатов маслихатов, расположенных на территории Атырауской области, состоится 17 июля 2026 года в 09:30 в городе Атырау по адресу: проспект Абулхайр-хана, 58 (здание центра школьников имени Абая).

Регистрация депутатов начнется в 08:00.

Ранее сообщалось, что в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 8 июня 2022 года №912 «Об утверждении Правил дачи согласия депутатами маслихата столицы, маслихатов, расположенных на территории области, маслихатов городов республиканского значения на назначение на должность акима столицы, области и города республиканского значения» назначение акимов областей требует согласия депутатов соответствующих маслихатов.

Кроме того, в этот же день состоится собрание депутатов областного, городских и районных маслихатов области Улытау.

Заседание пройдет 17 июля 2026 года в 11:00 в городе Жезказган по адресу: улица Алашахана, 22. Регистрация депутатов начнется в 10:00.

По итогам собраний депутаты рассмотрят вопросы согласования назначения на должности акимов Атырауской области и области Улытау.

В настоящее время акимом Атырауской области является Серик Шапкенов. Он был назначен на эту должность в декабре 2022 года.

А с октября 2024 года акимом области Улытау является Дастан Рыспеков.