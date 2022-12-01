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Серик Шапкенов назначен акимом Атырауской области

1 Декабря 2022, 10:39
Серик Шапкенов назначен акимом Атырауской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Шапкенов Серик Жамбулович назначен акимом Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Серик Шапкенов трудовую деятельность начал в 2000 году преподавателем в Западно-Казахстанском государственном университете. В разные годы работал в структуре аппарата акима Западно-Казахстанской области.

С августа 2012 года по январь 2015 года был первым заместителем акима Западно-Казахстанской области.

С января 2015 года по июль 2016 года – государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

С июля 2016 года по июнь 2018 года работал акимом города Атырау.

С июня 2018 года по июнь 2020 года работал первым заместителем акима Атырауской области.

С июня 2020 года по январь 2021 года вице-министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

С 18 января 2021 года был назначен на пост Министра труда и социальной защиты Республики Казахстан.

7 апреля 2022 года назначен акимом Атырауской области (1 декабря 2022г. переназначен).


Фото: gov.kz
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