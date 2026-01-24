Новые внутренние авиамаршруты планируют открыть в Казахстане

Она напомнила, что в текущем году планируется закончить строительство трех аэропортов — в Катон-Карагае, Зайсане и Кендерли.

— Кроме того, планируется восстановление аэропорта в Аркалыке. И в связи с тем, что у нас будет завершение строительства, мы планируем рассмотреть далее открытие внутренних рейсов. Для этого нам в первые несколько лет, возможно, могут понадобиться субсидии. И скорее всего, мы будем обращаться за ними, — сообщила глава КГА на заседании Общественной палаты при Мажилисе.

Ранее мы писали о том, что Казахстан в 2026 году откроет новые международные авиамаршруты. Об этом сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев.