    18:00, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Новые внутренние авиамаршруты планируют открыть в Казахстане

    Председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Салтанат Томпиева рассказала о планах по открытию новых направлений во внутренних авиарейсах, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    самолет FlyArystan ФлайАрыстан ұшақ
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Она напомнила, что в текущем году планируется закончить строительство трех аэропортов — в Катон-Карагае, Зайсане и Кендерли. 

    — Кроме того, планируется восстановление аэропорта в Аркалыке. И в связи с тем, что у нас будет завершение строительства, мы планируем рассмотреть далее открытие внутренних рейсов. Для этого нам в первые несколько лет, возможно, могут понадобиться субсидии. И скорее всего, мы будем обращаться за ними, — сообщила глава КГА на заседании Общественной палаты при Мажилисе. 

    Ранее мы писали о том, что Казахстан в 2026 году откроет новые международные авиамаршруты. Об этом сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев. 

    Авиация Транспорт Минтранспорта РК
    Карина Кущанова
