Новые вагоны Stadler прошли климатические испытания в Казахстане
Новые пассажирские вагоны казахстанского производства Stadler успешно прошли климатические испытания и подтвердили готовность к работе в суровых условиях страны, передает корреспондент агентства Kazinform.
В АО «Пассажирские перевозки» сообщили, что вагоны прошли тестирование на маршрутах общей протяженностью более 10 тысяч километров через Караганду, Тараз, Шымкент и Усть-Каменогорск. Испытания подтвердили надежность тормозных систем, устойчивость климатического оборудования и адаптацию к различным температурным режимам.
Внутри вагонов во время испытаний поддерживалась стабильная температура +22°C, даже при наружной температуре - 10°C и ниже.
Запуск первых поездов для регулярных перевозок планируется уже с января 2026 года на маршрутах:
Нурлы Жол - Алматы-2;
Нурлы Жол – Семей.
До конца 2025 года планируется поставить 51 вагон, включая 21 купейный, 21 плацкартный, 3 штабных и 6 вагонов-электростанций.
Каждое купе оснащено индивидуальным климат-контролем, розетками и USB-портами, системой вызова проводника. Для незрячих и слабовидящих пассажиров предусмотрена тактильная маркировка. Конструкция вагонов рассчитана на эксплуатацию как в жарком южном климате, так и в холодных северных регионах страны.
Срок службы вагонов составляет до 40 лет, при этом производитель обеспечивает техническое обслуживание в течение 20 лет.
Ранее коммерческий директор «Штадлер Казахстан» Сергей Леонтьев рассказал о ключевых особенностях новых вагонов.