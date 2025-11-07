Новые вагоны Stadler прошли климатические испытания в Казахстане

В АО «Пассажирские перевозки» сообщили, что вагоны прошли тестирование на маршрутах общей протяженностью более 10 тысяч километров через Караганду, Тараз, Шымкент и Усть-Каменогорск. Испытания подтвердили надежность тормозных систем, устойчивость климатического оборудования и адаптацию к различным температурным режимам.

Внутри вагонов во время испытаний поддерживалась стабильная температура +22°C, даже при наружной температуре - 10°C и ниже.

Запуск первых поездов для регулярных перевозок планируется уже с января 2026 года на маршрутах:

Нурлы Жол - Алматы-2;

Нурлы Жол – Семей.

Фото: Акорда

До конца 2025 года планируется поставить 51 вагон, включая 21 купейный, 21 плацкартный, 3 штабных и 6 вагонов-электростанций.

Каждое купе оснащено индивидуальным климат-контролем, розетками и USB-портами, системой вызова проводника. Для незрячих и слабовидящих пассажиров предусмотрена тактильная маркировка. Конструкция вагонов рассчитана на эксплуатацию как в жарком южном климате, так и в холодных северных регионах страны.

Срок службы вагонов составляет до 40 лет, при этом производитель обеспечивает техническое обслуживание в течение 20 лет.

Ранее коммерческий директор «Штадлер Казахстан» Сергей Леонтьев рассказал о ключевых особенностях новых вагонов.