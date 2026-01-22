РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:31, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Новые требования по снижению сейсмических рисков вводят в Казахстане

    Министерство промышленности и строительства сообщило о том, что в стране вводятся новые требования по снижению сейсмических рисков, передает Kazinform.

    Новые требования по снижению сейсмических рисков вводят в Казахстане
    Фото: Минпромышленности

    Закрепляются следующие шаги по сейсмической безопасности: 

    • применение сейсмоизолирующих систем при проектировании; 
    • оценка сейсмической опасности и риска на всех этапах строительства;
    • обязательные испытания конструктивных систем на сейсмостойкость; 
    • паспортизация жилого и общественного фонда в сейсмоопасных регионах;
    • установка инженерно-сейсмометрических станций на объектах I уровня ответственности; 
    • выбор наиболее безопасных площадок под застройку с учетом сейсмических факторов и данных сейсмического микрозонирования.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане усилят контроль за строительством в сейсмоопасных и предгорных зонах.

    Теги:
    Министерство промышленности и строительства Строительство Сейсмологи
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают