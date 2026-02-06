РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:45, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Новые требования к концертам зарубежных артистов введут в Казахстане

    Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов рассказал о вводимых ограничениях для зарубежных артистов при проведении концертов в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    JLo in Astana
    Фото: @1917__team

    По его словам, министерство намерено помогать местным исполнительным органам при организации концертов. В договорах с артистами будут четко прописаны их обязательства.

    — Эти обязательства в первую очередь связаны с композициями, которые он исполняет, чтобы эти композиции не подрывали национальный строй нашей страны, не пропагандировали порнографию, не пропагандировали употребление наркотиков. В общем, этот весь перечень противоправного контента, который, собственно говоря, может быть. После этого, если всё нормально, то артист имеет право выступать в том или ином городе. На наш взгляд, это совершенно логично и правильно, — сказал Кочетов на брифинге в Сенате.

    Если в репертуаре артиста есть подобные композиции, ведомство будет рекомендовать отказаться от их исполнения.

    Ранее депутаты Сената одобрили поправки по вопросам поддержки и развития креативных индустрий.

    Теги:
    Культура Минкультуры и информации Новости шоу-бизнеса в мире Новости шоу-бизнеса Казахстана
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают