Новые требования к концертам зарубежных артистов введут в Казахстане

По его словам, министерство намерено помогать местным исполнительным органам при организации концертов. В договорах с артистами будут четко прописаны их обязательства.

— Эти обязательства в первую очередь связаны с композициями, которые он исполняет, чтобы эти композиции не подрывали национальный строй нашей страны, не пропагандировали порнографию, не пропагандировали употребление наркотиков. В общем, этот весь перечень противоправного контента, который, собственно говоря, может быть. После этого, если всё нормально, то артист имеет право выступать в том или ином городе. На наш взгляд, это совершенно логично и правильно, — сказал Кочетов на брифинге в Сенате.

Если в репертуаре артиста есть подобные композиции, ведомство будет рекомендовать отказаться от их исполнения.

Ранее депутаты Сената одобрили поправки по вопросам поддержки и развития креативных индустрий.