Фильмы в Казахстане будут проходить предпрокатную экспертизу: Сенат одобрил поправки

Как отмечается в заключении Комитета Сената, закон инициирован депутатами Парламента.

Целью Закона является модернизация сферы культуры РК в соответствии с современными требованиями, а также институциональное формирование креативных индустрий как самостоятельного и экономически значимого сектора.

Закон предусматривает внесение изменений и дополнений в 4 закона: «О культуре», «О кинематографии», «О государственной молодежной политике» и «О государственном имуществе».

В Закон «О культуре» вносятся следующие ключевые нормы:

расширяется понятийный аппарат (вводятся определения работника и субъекта креативных индустрий, а также реестра субъектов креативных индустрий как онлайн-платформы учета и поддержки);

креативные индустрии включаются в сферу правового регулирования, уточняются положения о культурной и креативной деятельности;

определяется компетенция уполномоченного органа в сфере культуры по формированию и ведению реестра, утверждению правил аренды имущества госорганизаций культуры, а также мониторингу привлечения частных инвестиций при государственном софинансировании;

акиматы наделяются полномочиями по созданию условий для самореализации и развития талантов через предпринимательство в креативных индустриях;

закрепляются права работников креативных индустрий (защита информации, привлечение третьих лиц, участие в профессиональных объединениях, доступ к культурным организациям);

устанавливается обязанность организаторов согласовывать проведение зрелищных культурно-массовых мероприятий с участием зарубежных коллективов и исполнителей не позднее чем за 30 рабочих дней до их проведения, порядок согласования определяется уполномоченным органом;

закрепляются основания для запрета или приостановления таких мероприятий при выявлении запрещенного содержания.

В Закон «О кинематографии» вносятся следующие нормы:

увеличение срока рассмотрения заявления на получение прокатного удостоверения на фильм с 7 до 30 рабочих дней;

исключение пункта о предоставлении сведений о произведениях, используемых в фильмах, произведенных в РК, из требований для получения прокатного удостоверения;

проведение уполномоченным органом предпрокатной экспертизы фильма экспертной комиссией для выявления признаков, установленных законом, и определения возрастной категории фильма, а также определение порядка организации и работы такой комиссии.

В Закон «О государственной молодежной политике» вносятся нормы, направленные на содействие вовлечению молодежи в креативную деятельность и развитие ее предпринимательской активности в сфере креативных индустрий, а также обеспечение разработки и реализации мер по поддержке молодежных инициатив и проектов в этой сфере.

В Законе «О государственном имуществе» предусмотрено расширение сферы регулирования за счет включения в его действие имущества республиканских государственных организаций культуры, закрепляя распространение соответствующих положений на указанное имущество.