Новые ставки для арендодателей квартир вводятся в Казахстане

– Если по действующему законодательству сказать, в областных центрах и в областях порядка 2% будут платить. Город Алматы – 4%, Астана – 3%, Атырау тоже 3%, – уточнил Азамат Амрин.

Также он ответил, будут ли налоговые льготы, если квартиру арендуют военнослужащие.

– Нет. Потому что налог облагает не военного, а человека, который сдает квартиру, – пояснил вице-министр. – А источник, от кого он получает, не имеет значения.

Как сообщалось, в Казахстане рассматривают повышение налогов для банков как инструмент для сдерживания потребительского кредитования.