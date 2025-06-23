Новые ставки для арендодателей квартир вводятся в Казахстане
В Казахстане арендодатели будут платить от 2% до 4% налогов, в зависимости от города по специальному налоговому режиму. Об этом сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах Сената, передает корреспондент агентства Kazinform.
– Если по действующему законодательству сказать, в областных центрах и в областях порядка 2% будут платить. Город Алматы – 4%, Астана – 3%, Атырау тоже 3%, – уточнил Азамат Амрин.
Также он ответил, будут ли налоговые льготы, если квартиру арендуют военнослужащие.
– Нет. Потому что налог облагает не военного, а человека, который сдает квартиру, – пояснил вице-министр. – А источник, от кого он получает, не имеет значения.
Как сообщалось, в Казахстане рассматривают повышение налогов для банков как инструмент для сдерживания потребительского кредитования.