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    16:18, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Новые ставки для арендодателей квартир вводятся в Казахстане

    В Казахстане арендодатели будут платить от 2% до 4% налогов, в зависимости от города по специальному налоговому режиму. Об этом сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах Сената, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    – Если по действующему законодательству сказать, в областных центрах и в областях порядка 2% будут платить. Город Алматы – 4%, Астана – 3%, Атырау тоже 3%, – уточнил Азамат Амрин.

    Также он ответил, будут ли налоговые льготы, если квартиру арендуют военнослужащие.

    – Нет. Потому что налог облагает не военного, а человека, который сдает квартиру, – пояснил вице-министр. – А источник, от кого он получает, не имеет значения.

    Как сообщалось, в Казахстане рассматривают повышение налогов для банков как инструмент для сдерживания потребительского кредитования.

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Квартиры Жилье Налоги Экономика
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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