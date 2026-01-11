Новые протесты против ICE из-за убийства женщины вспыхнули в США

Жители Миннесоты и других американских штатов протестуют против действий сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), один из которых в ходе рейда в начале января в Миннеаполисе застрелил 37-летнюю гражданку США Рене Николь Гуд.

9 января тысячи протестующих вышли на улицы Миннеаполиса с плакатами «ICE out of MPLS» («ICE, — вон из Миннеаполиса» — Ред.).

В акциях протеста в Миннеаполисе в числе прочего приняли участие десятки школьников. Митинги прошли перед отелями, в которых, предположительно, находятся сотрудники ICE, сообщают американские СМИ.

Департамент общественной безопасности Миннесоты написал в соцсети X о задержаниях протестующих, которые, по его данным, незаконно собрались около одной из гостиниц в центре Миннеаполиса. Протесты переросли в беспорядки, был нанесен ущерб имуществу, отметило ведомство.

В выходные в США пройдут сотни новых акций протеста

По сообщениям СМИ, в выходные пройдут сотни акций протеста по всей стране под лозунгом «ICE Out for Good» («ICE — навсегда вон». — Ред.). К демонстрациям призвали правозащитные и мигрантские организации, в том числе Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), MoveOn и Voto Latino. По словам организаторов, речь идет о мирных протестах, направленных против участившихся актов насилия со стороны иммиграционных властей, а также операций в местных общинах и школах.

Между тем 9 января было опубликовано видео, записанное на мобильный телефон сотрудника ICE, застрелившего активистку. На нем видно, как Рене Гуд спокойно говорит агенту, что не злится на него, после чего тот открывает огонь.

BREAKING: Alpha News has obtained cellphone footage showing perspective of federal agent at center of ICE-involved shooting in Minneapolis pic.twitter.com/p2wks0zew0 — Alpha News (@AlphaNews) January 9, 2026

Как отмечает Reuters, новые кадры противоречат версии федеральных властей США об инциденте, в частности, по словам президента США Дональда Трампа о том, что женщина «насильственно, умышленно и злонамеренно наехала» на автомобиле на сотрудника ICE.

Убийство женщины сотрудником ICE в Миннеаполисе

Инцидент в Миннеаполисе произошел 7 января. Сотрудник ICE застрелил находившуюся в своем автомобиле женщину, участвовавшую в так называемом «соседском патруле» — волонтерских группах, препятствующих действиям агентов миграционной службы. Администрация Трампа утверждает, что сотрудники ICE действовали в рамках самообороны. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей назвал эту версию «чушью», сославшись на видеозаписи инцидента. Градоначальник обвинил ICE в создании хаоса и призвал ее агентов покинуть город.

На появившейся ранее видеозаписи происшествия видно, как внедорожник Honda уезжает от сотрудников ICE, после чего те открывают огонь.

Губернатор Миннесоты, экс-кандидат на пост вице-президента от Демпартии Тим Уолз назвал реакцию федерального правительства на инцидент «пропагандой» и пообещал, что его штат «обеспечит полное, справедливое и оперативное расследование».

Деятельность ICE и протесты против нее

Власти США с конца 2025 года проводят массовые операции по задержанию нелегальных мигрантов. Так, в декабре в ходе одной из них были задержаны свыше 400 человек. В июне того же года рейды Службы иммиграционного и таможенного контроля США в Сан-Франциско вызвали массовые протесты, которые переросли в беспорядки. В ответ Трамп направил в Калифорнию сотни нацгвардейцев и морских пехотинцев, что вызвало протест властей штата.

Напомним, что Конгресс США принял закон об аресте нелегальных мигрантов.

Между тем суд в США отменил решение Трампа по мигрантам.