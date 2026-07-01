Новые предметы появятся в школах Казахстана

С нового учебного года в казахстанских школах появятся новые обязательные учебные предметы. Об этом на заседании Правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает корреспондент агентства Kazinform.

— С начала учебного года содержание образования будет дополнено рядом новых обязательных учебных курсов. Для учащихся 5-7-х классов вводится предмет «Основы Конституции». В 8-11-х классах будет преподаваться обязательный курс «Закон и порядок». Кроме того, для учащихся 5-11-х классов вводится обязательный курс «Личная безопасность». Со следующего года в 8-9 классах будет введен предмет «География Казахстана». Ранее преподававшийся по выбору курс «Основы права» станет обязательным для всех учащихся и будет преподаваться в содержании, полностью соответствующем принципам новой Конституции, — сообщила министр.

Она также отметила, что значительные изменения будут реализованы и на уровне начального образования. С учетом возрастных особенностей детей содержание учебных программ будет комплексно пересмотрено.

Для первоклассников вводится адаптационный период, что позволит детям, поступающим в школу, сразу легче адаптироваться к образовательному процессу и последовательно сформировать навыки счета, чтения и письма.

Напомним, что в Казахстане продолжается масштабная модернизация системы образования, направленная на расширение доступа к качественному обучению на всех уровнях — от дошкольного воспитания до школьного образования.