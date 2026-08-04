Новые правила для миграции: в Казахстане развивают цифровые сервисы и поддержку специалистов

В Казахстане продолжается реализация Концепции миграционной политики до 2030 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан продолжает реализацию Концепции миграционной политики Республики Казахстан до 2030 года, направленной на совершенствование системы управления миграционными процессами с учетом потребностей рынка труда и социально-экономического развития страны.

Концепция предусматривает комплексный подход к вопросам миграции, сочетающий меры по обеспечению экономики необходимыми трудовыми ресурсами, защите внутреннего рынка труда, а также созданию условий для привлечения востребованных квалифицированных специалистов.

В рамках цифровой трансформации миграционной сферы проводится работа по развитию единой цифровой платформы с интеграцией информационных систем государственных органов. Это позволит повысить эффективность межведомственного взаимодействия, а также качество и доступность государственных услуг.

Для представителей востребованных профессий совершенствуется порядок получения разрешения на постоянное проживание в Казахстане. Одновременно продолжается развитие механизмов привлечения иностранной рабочей силы, предусматривающих повышение ответственности работодателей и применение института наставничества для передачи профессиональных знаний и опыта казахстанским специалистам.

Также продолжается совершенствование программы добровольного переселения. Расширяются меры государственной поддержки участников программы, увеличен размер сертификата экономической мобильности, расширен круг получателей мер поддержки, внедряются механизмы предварительного подбора рабочих мест до переезда.

Особое внимание уделяется вопросам приема и адаптации прибывающих. В регионах им на безвозмездной основе предоставляется комплекс интеграционных услуг, включающий содействие в трудоустройстве, языковую подготовку, медицинское сопровождение, а также помощь в устройстве детей в организации образования.

Одним из элементов системы адаптации является оценка уровня владения государственным языком, позволяющая определить потребность в дополнительных мерах поддержки и сформировать индивидуальный подход к интеграции.

— Оценка уровня владения казахским языком направлена на определение необходимой поддержки для успешной адаптации прибывающих. При необходимости им будут предоставлены соответствующие меры содействия, — отметила исполняющая обязанности председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Эльмира Тиллабайкызы.

Реализация мер Концепции миграционной политики до 2030 года способствует дальнейшему развитию современной и эффективной системы управления миграционными процессами, отвечающей потребностям граждан, экономики и государства.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют ввести электронное разрешение на въезд для иностранцев.