    17:10, 07 Август 2025 | GMT +5

    Новые правила для управляющих компаний: что должны знать жители МЖД

    В Казахстане вступили в силу важные изменения в Закон о жилищных отношениях. Новые требования направлены на наведение порядка в сфере управления многоквартирными жилыми домами (МЖД), а также усиление прозрачности и ответственности ОСИ, КСК и управляющих компаний, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    Алматы, этажные дома, квартиры, двор
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Управляющие организации теперь обязаны вести раздельный учет по каждому дому, включая текущие и сберегательные счета. Введена обязанность утверждать годовую смету расходов на собрании собственников при установлении тарифа.

    Расходы и данные по каждому дому будут вноситься в единую информационную систему ЖКХ.

    Особое внимание уделено технической эксплуатации: каждый объект должен иметь ежегодные акты осмотра, инвентарный перечень и полную документацию на общее имущество.

    Новые нормы также устраняют ключевую проблему последних лет — потерю доступа к документации при смене председателя ОСИ или управляющей компании. Теперь порядок передачи будет чётко регламентирован.

    Всё это должно снизить риск завышенных тарифов, обеспечить прозрачность расходования средств и повысить ответственность управляющих структур.

    Ранее сообщалось о том, что изменится после 15 сентября в сфере жилищных отношений.

    Жанара Мухамедиярова
    Автор
