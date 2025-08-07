Новые правила для управляющих компаний: что должны знать жители МЖД

Управляющие организации теперь обязаны вести раздельный учет по каждому дому, включая текущие и сберегательные счета. Введена обязанность утверждать годовую смету расходов на собрании собственников при установлении тарифа.

Расходы и данные по каждому дому будут вноситься в единую информационную систему ЖКХ.

Особое внимание уделено технической эксплуатации: каждый объект должен иметь ежегодные акты осмотра, инвентарный перечень и полную документацию на общее имущество.

Новые нормы также устраняют ключевую проблему последних лет — потерю доступа к документации при смене председателя ОСИ или управляющей компании. Теперь порядок передачи будет чётко регламентирован.

Всё это должно снизить риск завышенных тарифов, обеспечить прозрачность расходования средств и повысить ответственность управляющих структур.

