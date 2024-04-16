Новые подходы к клиническим исследованиям разработают в Казахстане до 2025 года

В Министерстве здравоохранения РК сообщили о планах по изменению механизма проведения клинических исследований в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ответе ведомства на официальный запрос редакции агентства Kazinform сообщили, что с целью развития клинических исследований в Казахстане с 2022 года на базе РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения» создан Центр развития клинических исследований (далее — ЦРКИ). Основными задачами ЦРКИ является:

поддержка и развитие международных и локальных клинических исследований, а также формирование новых методологий поиска доказательств в системе здравоохранения;

поддержка развития внутригосударственной научной коллаборации в рамках клинических исследований путем повышения эффективности сотрудничества в исследовательской и проектной сферах;

поддержка развития межсекторального исследовательского взаимодействия в рамках клинических исследований;

разработка инструментов, способствующих эффективной интеграции специалистов практического здравоохранения в формат клинических исследований.

— С 2023 года Центр реализует научно-техническую программу программно-целевого финансирования «Разработка новых подходов к организации и проведению клинических исследований в Республике Казахстан. Создание единой системы координации клинических исследований» со сроком реализации 2023–2025 гг. (далее — Программа). Цель Программы — создание единой экосферы клинических исследований в РК. В рамках данной Программы проводится выработка предложений по внесению изменений и дополнений в нормативно-правовые акты, регламентирующие клинические исследования, и их обсуждение на открытых площадках с участием заинтересованных сторон, — говорится в ответе.

Ранее сообщалось о том, что 13 разрешений на проведение международных клинических исследований выдано в РК.

Также, в Министерстве здравоохранения РК сообщили об иностранных производителях лекарств на территории Казахстана.



