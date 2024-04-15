Сколько иностранных производителей лекарств на рынке Казахстана

В Министерстве здравоохранения РК сообщили об иностранных производителях лекарств на территории Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Проводимые инициативы государством в области клинических исследований в Казахстане, в том числе оптимизация регуляторной базы и повышение потенциала исследовательской среды, а также отмечаемые ограничения по проведению исследований на территории РФ и Украины, способствовали привлечению спонсоров/производителей лекарственных средств и медицинских изделий из дальнего и ближнего зарубежья: в 2021 году –30% от всех клинических исследований, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

В 2022 году этот показатель составил 60%, в 2023 году — 50%.

— Международные спонсоры, представленные на казахстанском рынке за последние 3 годы: Bayer AG (Германия), Janssen-Cilag International NV (Белигия), Applied Molecular Transport Inc. (США), ROXALL Medizin GmbH (Германия), Институт Международных Исследований Сервье (Франция) и АО «ГЕНЕРИУМ» (Россия), — отметили в МИнздраве.

Напомним, 2 октября 2023 года подписана дорожная карта по реализации проекта контрактного производства оригинальных лекарственных средств компании AstraZeneca.

Как сообщалось ранее, компанией планируется локализация производства таких препаратов, как Forxiga Tablets 10mg — для лечения сахарного диабета, хронической сердечной недостаточности, хронической болезни почек.

В целом, производством лекарств в стране занимаются более 40 компаний.