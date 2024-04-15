13 разрешений на проведение международных клинических исследований выдано в РК

В Министерстве здравоохранения РК сообщили статистические данные о проведении клинических исследований в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В Республике Казахстан за 2021–2023 годы уполномоченным органом в области здравоохранения выдано 42 разрешения на проведение клинических исследований на территории Казахстана: 2023 год — 17; 2022 год — 13 и 2021 год — 12. Из них за 3 года выдано 13 разрешений на проведение многоцентровых клинических исследований и 30 исследований проводились на базе одной организации. На проведение международных исследований на территории Казахстана выдано 13 разрешений, что составляет 30% от общего количества разрешений, — сообщили в Минздраве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

Сообщается, что в период с 2021 по 2023 годы основная доля разрешений на проведение клинических исследований уполномоченным органом выдано на исследования Фазы III и биоэквивалентности (2023 год — 16, 2022 год — 12, 2021 год — 11) (Приложение 1 — Список исследований).

— Количество организаций, которые определены в качестве клинических баз для проведения данных клинических исследований — 63, включая научные центры, медицинские организации, медицинские университеты и лаборатории, — отметили в ведомстве.

Напомним, 2 октября 2023 года подписана дорожная карта по реализации проекта контрактного производства оригинальных лекарственных средств компании AstraZeneca.

Как сообщалось ранее, компанией планируется локализация производства таких препаратов, как Forxiga Tablets 10mg — для лечения сахарного диабета, хронической сердечной недостаточности, хронической болезни почек.

В целом, производством лекарств в стране занимаются более 40 компаний.