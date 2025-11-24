Новые площадки экстренной остановки появились на трассе БАКАД

Они предназначены для безопасной остановки транспорта в чрезвычайных ситуациях.

Площадки размещены по обеим сторонам дороги. Для повышения безопасности дорожного движения на трассе они отмечены предупреждающими знаками, которые установлены за 800, 400 метров и непосредственно перед самими площадками.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и использовать площадки экстренной остановки только при возникновении нештатных ситуаций. Также напоминают о необходимости сохранять чистоту вдоль трассы и не оставлять мусор.

БАКАД — это автомобильная дорога республиканского значения I-а технической категории с 4–6 полосным движением, протяженностью 66 км. Дорога находится в государственной собственности и в 2023 году передано в управление ТОО «БАКАД Инвестиции и Операции» на основании договора концессии с министерством транспорта.

Ранее сообщалось, что вокруг международного аэропорта Алматы построят кольцевую дорогу до БАКАД. Ориентировочная протяженность дороги составляет 7,2 км.



