Новые площадки экстренной остановки появились на трассе БАКАД
Вдоль трассы Большой алматинской кольцевой автодороги (БАКАД) оборудованы специальные площадки для экстренной остановки, передает корреспондент агентства Kazinform.
Они предназначены для безопасной остановки транспорта в чрезвычайных ситуациях.
Площадки размещены по обеим сторонам дороги. Для повышения безопасности дорожного движения на трассе они отмечены предупреждающими знаками, которые установлены за 800, 400 метров и непосредственно перед самими площадками.
Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и использовать площадки экстренной остановки только при возникновении нештатных ситуаций. Также напоминают о необходимости сохранять чистоту вдоль трассы и не оставлять мусор.
БАКАД — это автомобильная дорога республиканского значения I-а технической категории с 4–6 полосным движением, протяженностью 66 км. Дорога находится в государственной собственности и в 2023 году передано в управление ТОО «БАКАД Инвестиции и Операции» на основании договора концессии с министерством транспорта.
Ранее сообщалось, что вокруг международного аэропорта Алматы построят кольцевую дорогу до БАКАД. Ориентировочная протяженность дороги составляет 7,2 км.