Новые партнеры и международный интерес: Alatau City презентовали в Гонконге

Гонконг — один из ведущих мировых финансовых хабов стал площадкой для презентации инвестиционного потенциала Alatau City — нового центра экономического роста, создаваемого по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Итогом роуд-шоу стало подписание шести соглашений и меморандумов о сотрудничестве, а зарубежные инвесторы подтвердили интерес к участию в проектах города Алатау, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Китае.

В рамках инвестиционного круглого стола Alatau City Roadshow, в котором приняли участие заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Канат Бозумбаев и глава администрации Гонконга Джон Ли, проект был представлен представителям крупнейших инвестиционных фондов, финансовых институтов, технологических компаний и деловых ассоциаций региона.

Отдельное внимание уделено перспективам участия гонконгских компаний и финансовых институтов в реализации проектов в городе Алатау.

Выступая перед участниками мероприятия, Канат Бозумбаев отметил, что Казахстан рассматривает специальный административный район КНР как один из ведущих международных финансовых центров Азии и важную площадку для привлечения инвестиций, технологий и компетенций.

— Гонконг занимает особое место в мировой финансовой системе и остается одной из ключевых площадок для международных инвестиций, управления капиталом и реализации трансграничных проектов. Именно поэтому для нас важно представить проект Алатау инвестиционному и деловому сообществу Гонконга. Впервые в истории Казахстана создается город со специальным правовым режимом, который во многом созвучен подходам, применяемым в Гонконге, с акцентом на понятные правила, защиту прав инвесторов, а также лучшие международные стандарты регулирования, — заявил он.

В свою очередь, глава администрации Гонконга Джон Ли подчеркнул заинтересованность в расширении партнерства, а также выразил поддержку развитию прямых контактов между бизнес-сообществами двух сторон.

— Экономика Казахстана демонстрирует устойчивый рост на уровне 6,5%. Я лично смог убедиться в динамике развития страны и высоком уровне деловой активности. Проводимые реформы, открытость и благоприятное отношение к инвесторам создают уникальные возможности для дальнейшего сотрудничества. Мы стремимся использовать этот позитивный импульс для укрепления партнерских связей, — подчеркнул он.

По итогам подписаны 6 соглашений и меморандумов о сотрудничестве между Alatau City Authority и ведущими корпорациями в сферах цифровых технологий и инноваций. Среди них: NT Digital Technologies — крупнейшая финтех-компания, включающая цифровую систему Alipay. Кроме того, а также Solana Foundation — одна из ведущих международных организаций в сфере развития технологий Web3 и цифровых активов.

Документы предусматривают развитие инновационной экосистемы Alatau City, внедрение современных цифровых решений, поддержку технологических стартапов и подготовку специалистов в области блокчейн-технологий.

В рамках роуд-шоу был подписан меморандум о совместном создании фонда прямых инвестиций для поддержки проектов Центральной Азии, в том числе Казахстана, где приоритетным направлением будет развитие Alatau City.

Заместитель Премьер-Министра РК провел встречи с «капитанами бизнеса» Гонконга, которые выразили готовность к партнерству и реализации совместных проектов на территории города Алатау.

Напомним, ранее по итогам международного роуд-шоу Alatau City в Шэньчжэне были подписаны 24 соглашения.