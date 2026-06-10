Международное роуд-шоу Alatau City в Шэньчжэне: подписаны 24 соглашения

Казахстанская делегация сегодня провела на юге Китая масштабное инвестиционное роуд-шоу, посвященное развитию нового города Алатау, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

На площадке собрались представители государственных органов, инвестиционных фондов, финансовых институтов, а также ведущих девелоперских и технологических компаний РК и КНР.

Участникам представили ключевые направления развития города Алатау, включая льготные условия для инвесторов, сопровождение инвестпроектов по принципу «одного окна» и другие возможности специального правового режима.

Организаторы уделили особое внимание изучению опыта Шэньчжэня — одного из мировых лидеров в области инноваций и цифрового управления. Передовые практики китайского мегаполиса планируется активно применять при строительстве казахстанского города.

В рамках программы состоялась серия двусторонних встреч с руководством крупнейших корпораций КНР, среди которых такие гиганты, как China Resources, Ping An Group, China State Construction Engineering Corporation International, Funde-Gemdale Group, China International Marine Containers Group, Sunwah Group, SINOMACH Hainan Development и другие.

Стороны обсудили участие китайского бизнеса в реализации инфраструктурных проектов «Алатау», локализацию производств, трансфер технологий и обмен опытом в сфере урбанистики.

Главным результатом встреч стало подписание 24 соглашений о сотрудничестве. Стороны договорились о реализации совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, логистики, высоких технологий и цифровой экономики с общим инвестиционным потенциалом до 6 млрд долларов.

Роуд-шоу в Шэньчжэне подтвердило высокий интерес международного бизнеса к развитию города Алатау. Этот проект привлек внимание крупных игроков рынка, и далее работа продолжится в Гонконге, где запланированы встречи с ведущими инвестфондами, банками, страховыми компаниями и техгигантами.

Ранее сообщалось, что опыт Шэньчжэня планируют использовать при развитии города Алатау.