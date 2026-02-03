Новые методы кибермошенничества в Казахстане назвали в МВД

Как сообщили в департаменте по противодействию киберпреступности МВД РК, в последнее время мошенники используют названия известных сервисов, таких как Uchet.kz и Qoldau.kz, создают ощущение «срочности» и вводят пользователей в заблуждение, чтобы получить доступ к персональным данным и учетным записям.

В ведомстве напоминают, что официальные сервисы не отправляют подобные сообщения. Чтоб не стать жервтой мошенников:

не вступайте в переписку и не выполняйте требования из подозрительных SMS;

проверяйте информацию только через официальные источники.

Отметим, что в Астане за мошенничество со «списанием» кредитов осудили преступную группу. Причиненный материальный ущерб потерпевшим превысил 240 млн тенге.