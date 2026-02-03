РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:05, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Новые методы кибермошенничества в Казахстане назвали в МВД

    Правоохранительные органы призывают казахстанцев быть бдительными, поскольку злоумышленники используют известные сервисы для кражи персональных данных, передает агентство Кazinform.

    интернет-мошенники
    Фото: Canva

    Как сообщили в департаменте по противодействию киберпреступности МВД РК, в последнее время мошенники используют названия известных сервисов, таких как Uchet.kz и Qoldau.kz, создают ощущение «срочности» и вводят пользователей в заблуждение, чтобы получить доступ к персональным данным и учетным записям.

    В ведомстве напоминают, что официальные сервисы не отправляют подобные сообщения. Чтоб не стать жервтой мошенников:

    • не вступайте в переписку и не выполняйте требования из подозрительных SMS; 
    • проверяйте информацию только через официальные источники.

    Отметим, что в Астане за мошенничество со «списанием» кредитов осудили преступную группу. Причиненный материальный ущерб потерпевшим превысил 240 млн тенге.

    Дамира Кеңесбай
    Автор
