РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:45, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Новые казино построят в четырех регионах Казахстана

    Четыре региона Казахстана выбраны для строительства новых казино. Об этом сообщил вице-министр туризма и спорта РК Бауржан Рапиков в ходе Коллегии ведомства, передает Kazinform.

    п
    Фото: pexels

    Вице-министр подчеркнул, что вновь возводимые казино будут работать исключительно для иностранцев, а цель данного проекта — привлечение зарубежных платежеспособных туристов в Казахстан.

    Согласно планам, новые казино разрешат построить в Восточно-Казахстанской, Алматинской, Мангистауской областях и области Жетысу.

    — Ожидаемый экономический эффект — 500 рабочих мест на каждое казино, 2-4 млрд тенге налогов ежегодно, рост числа гэмблинг-туристов в Казахстан с существующих 100 тысяч до 200 тысяч человек, — сказал вице-министр.

    Напомним, что на текущий момент работа казино в Казахстане разрешена только в двух зонах — в городе Конаев Алматинской области и в Щучинско-боровской курортной зоне Акмолинской области, доступ туда разрешен как гражданам Казахстана, так и иностранцам.

    Ранее министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов отмечал, что снижение или послабление налоговых ставок для казино не предусмотрено

    Теги:
    Министерство туризма и спорта РК Казино Азартные игры
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают