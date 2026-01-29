Новые казино построят в четырех регионах Казахстана

Вице-министр подчеркнул, что вновь возводимые казино будут работать исключительно для иностранцев, а цель данного проекта — привлечение зарубежных платежеспособных туристов в Казахстан.

Согласно планам, новые казино разрешат построить в Восточно-Казахстанской, Алматинской, Мангистауской областях и области Жетысу.

— Ожидаемый экономический эффект — 500 рабочих мест на каждое казино, 2-4 млрд тенге налогов ежегодно, рост числа гэмблинг-туристов в Казахстан с существующих 100 тысяч до 200 тысяч человек, — сказал вице-министр.

Напомним, что на текущий момент работа казино в Казахстане разрешена только в двух зонах — в городе Конаев Алматинской области и в Щучинско-боровской курортной зоне Акмолинской области, доступ туда разрешен как гражданам Казахстана, так и иностранцам.

Ранее министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов отмечал, что снижение или послабление налоговых ставок для казино не предусмотрено.



