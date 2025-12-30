РУ
    12:26, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Новые игорные зоны в Казахстане обеспечат до 2-3 млрд тенге налогов ежегодно — Минтуризма

    В целях развития туризма приняты поправки по созданию игорных зон в ряде регионов страны, сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ербол Мырзабосынов
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    В частности, речь идет о побережье Каспийского моря и других регионах. При этом конкретные участки для размещения игорных объектов будут определяться на местном уровне.

    — Мы определяем зоны, но именно участок, где на побережье он будет открыт, будет определяться местным исполнительным органом. Это зависит от инфраструктуры и так далее, — сообщил министр на брифинге в Правительстве.

    По словам Ербола Мырзабосынова, каждое казино будет обеспечивать значительные налоговые поступления в бюджет.

    — Каждое новое казино будет платить от двух до трех миллиардов тенге налогов и создаст порядка 500 рабочих мест. Также в целях развития туризма это международная практика, — сказал министр.

    Он подчеркнул, что снижение или послабление налоговых ставок для казино не предусмотрено.

    Напомним, ранее депутаты Мажилиса во втором чтении приняли закон по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта.

