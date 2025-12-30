Новые игорные зоны в Казахстане обеспечат до 2-3 млрд тенге налогов ежегодно — Минтуризма

В частности, речь идет о побережье Каспийского моря и других регионах. При этом конкретные участки для размещения игорных объектов будут определяться на местном уровне.

— Мы определяем зоны, но именно участок, где на побережье он будет открыт, будет определяться местным исполнительным органом. Это зависит от инфраструктуры и так далее, — сообщил министр на брифинге в Правительстве.

По словам Ербола Мырзабосынова, каждое казино будет обеспечивать значительные налоговые поступления в бюджет.

— Каждое новое казино будет платить от двух до трех миллиардов тенге налогов и создаст порядка 500 рабочих мест. Также в целях развития туризма это международная практика, — сказал министр.

Он подчеркнул, что снижение или послабление налоговых ставок для казино не предусмотрено.

Напомним, ранее депутаты Мажилиса во втором чтении приняли закон по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта.