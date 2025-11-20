РУ
    Новые инструменты поддержки бизнеса внедряются в Мангистауской области

    В Мангистауской области начата реализация поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева о расширении поддержки предпринимательства, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима области. 

    Новые инструменты поддержки бизнеса внедряются в Мангистауской области
    Фото: акимат Мангистауской области

    В ходе рабочей поездки в регион, которая прошла в апреле текущего года, Президент страны поручил увеличить объем финансирования  АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» для реализации инвестиционных проектов в промышленности, туризме и агропромышленном комплексе в рамках программ субсидирования займов.

    Как сообщает Центр общественных коммуникаций, в соответствии с данным поручением акимат области ведет активную работу по внедрению механизмов льготного кредитования. 

    В частности, предусмотрено предоставление кредитов субъектам малого и среднего бизнеса на сумму до 200 млн тенге с годовой процентной ставкой 12,6% для заемщиков. Программа направлена на стимулирование предпринимательской активности в приоритетных секторах экономики — промышленности, транспорте и логистике, туризме, образовании и здравоохранении.

    Кроме того, для поддержки проектов в сфере промышленности и туризма запущена программа «Өрлеу», общим объемом финансирования 750 млрд тенге. Из них 300 млрд тенге выделяются за счет фонда «Даму», а 450 млрд тенге — в виде софинансирования со стороны банков второго уровня.

    Программа «Өрлеу» позволит предпринимателям получать долгосрочные и доступные кредиты, что будет способствовать открытию новых производств, увеличению экспортного потенциала и диверсификации экономики региона.

    Параллельно реализуется программа кредитования проектов в агропромышленном комплексе. Она направлена на открытие и расширение молочно-товарных ферм, мясных птицефабрик, предприятий животноводства, хранилищ для овощей и фруктов, а также промышленных теплиц. Максимальная сумма кредита по одному проекту составляет до 5 млрд тенге.

    Внедрение новых финансовых инструментов позволит предпринимателям реализовывать долгосрочные бизнес-проекты, увеличивать объемы производства и создавать новые рабочие места, что положительно отразится на социально-экономическом развитии региона.

    Ранее сообщалось, что развитие Мангистауской области обсудили в рамках проекта АНК. 

    Диана Калманбаева
