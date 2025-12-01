РУ
    18:00, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Новые главные тренеры назначены в сборных Казахстана по видам борьбы

    Президент Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Республики Казахстан Еркин Окасов провел первое после своего вступления в должность заседание. В результате были приняты важные кадровые решения, передает Kazinform.

    Новые главные тренеры назначены в сборных Казахстана по видам борьбы
    Фото: Федерация борьбы РК

    Руководящий состав федерации пополнился новыми специалистами. Вице-президентами назначены олимпийский чемпион Юрий Мельниченко и призер Олимпиады Акжурек Танатаров. Также Дамир Бекбосынов, ранее успешно работавший генеральным директором Ассоциации «Қазақ күресі», приступил к должности генерального секретаря Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы РК.

    При этом, ранее занимавшие должности вице-президентов Нуржан Катаев, Даурен Жабасов, Сабыржан Зайнидинов сохранили свои посты и продолжат работу.

    Также на заседании были рассмотрены кандидатуры претендентов на должности главных тренеров национальных сборных по вольной и женской борьбе. Кандидаты представили свои индивидуальные программы. На должность главного тренера национальной сборной по вольной борьбе была предложена и обсуждена кандидатура Аслана Байгулова, а на должность главного тренера национальной сборной по женской борьбе — кандидатура Адилета Ермакова.

    —  Предстоящая задача — системное, справедливое и устойчивое развитие борьбы. Работа в каждом регионе должна опираться на единые требования, а принимаемые решения — быть открытыми и понятными, — подчеркнул Еркін Оқасов.

    В заседании приняли участие ветераны борьбы, представители региональных федераций и спортсмены, а новый президент Федерации Еркин Окасов, сменивший на этом посту призера Олимпийских игр Даулета Турлыханова, заявил о намерении преобразовать озвученные на заседании предложения в конкретный план действий и продолжить открытый диалог с отраслью.

