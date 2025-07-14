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    15:16, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Новые функции добавили Министерству туризма и спорта Казахстана

    Постановлением Правительства от 9 июля 2025 года внесены изменения и дополнения в положение о Министерстве туризма и спорта РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    туризм
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

    Согласно документу, Минтуризма теперь обладает новыми функциями

    • разрабатывает и утверждает правила определения стоимости исследований и консалтинговых услуг по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
    • разрабатывает и утверждает правила определения стоимости государственного задания по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
    • осуществляет контроль за полнотой и своевременностью перечисления государственными предприятиями в бюджет части чистого дохода;
    • обеспечивает публикацию результатов мониторинга, установленного статьей 40 Бюджетного кодекса РК;
    • проводит цифровую трансформацию;
    • разрабатывает и утверждает правила осуществления платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении, использования денег от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении;
    • утверждает правила предоставления туристских услуг, за исключением правил предоставления туристских услуг по перевозке туристов, утверждаемых местными представительными органами;
    • согласовывает с местным исполнительным органам области, города республиканского значения, столицы, города областного значения с особым статусом в соответствии с законом перечень санитарно-гигиенических узлов, по которым возмещается часть затрат при их содержании.
    • утверждает типовые нормы и нормативы по труду организаций в регулируемых сферах деятельности по согласованию с уполномоченным -государственным органом по труду в установленном им порядке;
    • утверждает правила и условия проведения аттестации гражданских служащих в регулируемых сферах деятельности;
    • разрабатывает и утверждает реестр должностей гражданских служащих в регулируемых сферах деятельности по согласованию с уполномоченным государственным органом по труду;
    • вносит предложения в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки по объемам финансирования мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации;
    • планирует, организует и руководит мобилизационной подготовкой организаций в регулируемых сферах деятельности, проводит оценку мобилизационной готовности организаций, имеющих мобилизационные заказы, в порядке, установленном в правилах мобилизационной подготовки и мобилизации в РК;
    • заключает договоры с организациями на выполнение мобилизационных заказов, вносит предложения в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки о снятии и передаче установленных мобилизационных заказов при банкротстве, реорганизации, ликвидации, изменении профиля работы организаций, имеющих мобилизационные заказы;
      организует и проводит работу по бронированию военнообязанных;
    • обеспечивает соблюдение законов и иных нормативных правовых актов РК в области мобилизационной подготовки и мобилизации;
    • разрабатывает, согласовывает с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки и утверждает мобилизационные планы;
    • проводит во взаимодействии с местными исполнительными органами РК мероприятия по подготовке к выполнению мобилизационных планов;
    • предоставляет в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки информацию о производственных, финансовых, складских возможностях организаций для установления мобилизационных заказов;
    • организовывает и обеспечивает во взаимодействии с местными исполнительными органами РК проведение комплекса мероприятий по переводу организаций на режим военного положения;
    • разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области мобилизационной подготовки и мобилизации в регулируемых сферах деятельности;
    • организовывает и обеспечивает деятельность специальных формирований в регулируемых сферах деятельности для выполнения задач в интересах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных органов, а также для обеспечения бесперебойной работы экономики и жизнедеятельности населения РК в период мобилизации, военного положения и в военное время;
    • осуществляет противодействие теневой экономике в регулируемых сферах деятельности.

    Постановление вводится в действие со дня подписания.

    Ранее мы писали, что новые функции появились у Министерства транспорта РК. 

    Теги:
    Туризм Министерство туризма и спорта РК
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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