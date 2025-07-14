Новые функции появились у Министерства транспорта РК

Согласно документу, Минтранспорта теперь обладает новыми функциями:

⁠принятие мер по противодействию теневой экономике в сфере транспорта;

⁠рассмотрение петиций граждан в порядке и сроки, установленные Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;

разработка и утверждение правил определения стоимости исследований, консалтинговых услуг по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

разработка и утверждение правил выплаты бюджетных субсидий по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

разработка и утверждение правил определения стоимости и предмета капитальных расходов, осуществляемых в рамках договора лизинга, по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

⁠разработка и утверждение правил определения стоимости государственного задания по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

разработка и утверждение каждые три года на пятилетний период плана развития государственного органа по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию в соответствии с Системой государственного планирования РК;

согласование проектов плана развития области, города республиканского значения, столицы;

согласование проектов плана мероприятий или плана развития субъектов квазигосударственного сектора, которым планируются расходы из средств республиканского бюджета;

⁠осуществление управления результатами на этапах планирования и исполнения бюджета;

проведение обзора расходов в зависимости от их цели и темы согласно бюджетному законодательству;

осуществление мониторинга согласно бюджетному законодательству;

осуществление методологического обеспечения расчетов показателей прогноза социально-экономического развития в соответствии с порядком разработки прогноза социально-экономического развития;

разработка и утверждение натуральных норм по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

разработка и утверждение минимальных стандартов транспортной инфраструктуры;

разработка и утверждение методики финансирования капитальных затрат и затрат на развитие местных бюджетов по согласованию с местными исполнительными органами, центральным уполномоченным органом по бюджетной политике и центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

представление заявок на привлечение связанных грантов в центральный уполномоченный орган по бюджетной политике с учетом заявок местных представительных и исполнительных органов;

утверждение бюджетных программ администраторов республиканских бюджетных программ, разрабатывающих планы развития государственных органов, по согласованию с центральными уполномоченными органами по государственному планированию и бюджетному планированию;

реализация в пределах своей компетенции государственной политики в области государственно-частного партнерства;

разработка и утверждение правил определения частного партнера и заключения договора государственно-частного партнерства в рамках концепций развития отраслей (сферы), национальных проектов, включая типовые конкурсные документации и типовые договоры государственно-частного партнерства;

осуществление организации конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера в отношении республиканских проектов государственно-частного партнерства, в том числе привлечение квалифицированных юридических лиц для разработки конкурсной документации при необходимости;

формирование и утверждение перечня социально-экономических задач для формирования предложений по реализации проектов государственно-частного партнерства;

заключение договора государственно-частного партнерства по республиканскому проекту государственно-частного партнерства в соответствующей отрасли;

осуществление мониторинга реализации республиканских проектов государственно-частного партнерства и направление результатов мониторинга в центральный уполномоченный орган по государственному планированию;

предоставление информации уполномоченному государственному органу по управлению государственным имуществом по заключенным договорам государственно-частного партнерства в рамках республиканских проектов государственно-частного партнерства и размещение данной информации на своем официальном интернет-ресурсе;

осуществление организации передачи созданных на основе договоров государственно-частного партнерства объектов государственно-частного партнерства в республиканскую собственность;

осуществление организации привлечения новых частных партнеров в случае досрочного прекращения ранее заключенного договора государственно-частного партнерства по объектам государственно-частного партнерства, относящимся к республиканской собственности;

согласование с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий, бизнес-плана к проекту государственно-частного партнерства, технико-экономического обоснования проекта государственно-частного партнерства, конкурсной (аукционной) документации проекта государственно-частного партнерства, проектов договоров государственно-частного партнерства, в том числе при внесении в них изменений или дополнений в части порядка формирования и утверждения тарифов (цены, ставки сборов) на товары, работы и услуги, относящиеся к сфере естественных монополий;

в порядке, установленном законодательством РК, согласование с антимонопольным органом бизнес-плана к республиканскому проекту государственно-частного партнерства, конкурсной (аукционной) документации республиканского проекта государственно-частного партнерства, в том числе при внесении в них изменений и (или) дополнений в части, относящейся к области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, по проектам, предусматривающим обеспечение частными партнерами реализации государственных функций;

осуществление подготовки отраслевого заключения на конкурсную (аукционную) документацию республиканского проекта государственно-частного партнерства, бизнес-плана к проекту государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера в соответствии с правилами, утверждаемыми центральным уполномоченным органом по бюджетной политике;

разработка и утверждение правил определения частного партнера по проектам государственно-частного партнерства по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике;

⁠разработка и утверждение типового договора субсидирования за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров;

согласование определения схемы и порядка движения транзитного автомобильного транспорта через территорию города Туркестана;

разработка и утверждение правил субсидирования затрат транспортного предприятия на погашение и обслуживание данного займа при развитии городского рельсового транспорта в городе республиканского значения, столице за счет займов, привлеченных под государственную гарантию;

организация производства экспертизы качества работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования Национальным центром качества дорожных активов, направленной на развитие транспортной инфраструктуры;

разработка предложений по передаче участков автомобильных дорог (мостовые переходы) для реализации проекта государственно-частного партнерства, порядка и условий их эксплуатации, размера ставок за проезд по ним;

организация работ по разработке технико-экономических обоснований, диагностике и паспортизации автомобильных дорог международного и республиканского значения, а также совершенствованию нормативно-технической базы автодорожной отрасли в соответствии с законодательством РК о государственных закупках и в области государственно-частного партнерства;

утверждение и внесение совместно с государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий, изменения в инвестиционную программу субъекта естественной монополии, включенного в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий, а также субъекта естественной монополии, включенного в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий, по регулируемым услугам подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути, за исключением услуг в сфере водоснабжения или водоотведения по подаче воды по каналам и регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений;

направление в государственный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий, заключений о целесообразности или нецелесообразности принятия мероприятий инвестиционной программы субъекта естественной монополии не позднее тридцати рабочих дней со дня представления заявления на утверждение инвестиционной программы, за исключением услуг в сфере водоснабжения и (или) водоотведения по подаче воды по каналам и регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений;

по итогам рассмотрения отчета об исполнении утвержденной инвестиционной программы субъекта естественной монополии не позднее сорока пяти календарных дней со дня его поступления направление в установленном порядке в государственный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий, своего заключения о целесообразности или нецелесообразности принятия исполнения мероприятий утвержденной инвестиционной программы, за исключением услуг в сфере водоснабжения или водоотведения по подаче воды по каналам и регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений;

участие в установлении показателей качества, надежности регулируемых услуг и эффективности деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с порядком, определяемым государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий, за исключением услуг в сфере водоснабжения или водоотведения по подаче воды по каналам и регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений;

⁠внесение предложений в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки по объемам финансирования мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации;

планирование, организация и руководство мобилизационной подготовкой организаций в соответствующей сфере государственного управления, проведение оценки мобилизационной готовности организаций, имеющих мобилизационные заказы, в порядке, установленном в правилах мобилизационной подготовки и мобилизации в РК;

заключение договоров с организациями на выполнение мобилизационных заказов, внесение предложения в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки о снятии и передаче установленных мобилизационных заказов при банкротстве, реорганизации, ликвидации, изменении профиля работы организаций, имеющих мобилизационные заказы;

проведение во взаимодействии с местными исполнительными органами РК мероприятия по подготовке к выполнению мобилизационных планов;

предоставление в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки информации о производственных, финансовых, складских возможностях организаций для установления мобилизационных заказов;

организация и проведение работы по бронированию военнообязанных;

при объявлении мобилизации организация и обеспечение во взаимодействии с местными исполнительными органами РК комплекса мероприятий по переводу организаций на режим военного положения;

разработка и утверждение нормативных правовых актов в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствующей сфере государственного управления;

разработка и утверждение мобилизационных планов по согласованию с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки;

внесение в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки предложений по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации;

участие в проведении военно-экономических и командно-штабных учений;

организация и обеспечение деятельности специальных формирований в соответствующей сфере государственного управления для выполнения задач в интересах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных органов, а также обеспечения бесперебойной работы экономики и жизнедеятельности населения РК в период мобилизации, военного положения и в военное время.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее мы писали, что Президент РК расширил функции Совета по управлению Нацфондом.