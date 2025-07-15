Новые фермы и технологии: инвестиции в животноводство в Карагандинской области

В этом году стартовала работа по семи новым проектам в животноводстве, а до 2027 года планируется реализовать всего 19. Эти проекты создадут почти полтысячи новых рабочих мест,

— Рост производства обеспечен за счёт увеличения поголовья скота путём собственного воспроизводства, повышения продуктивности и улучшения породного состава. Мы внедряем новые технологии и расширяем кормовую базу, — отметил на аппаратном совещании в акимате области руководитель управления сельского хозяйства Ануар Тюлюбеков.

Один из примеров — молочная ферма ТОО «Рамадан» в Нуринском районе. Сейчас здесь около 400 голов голштино-фризской породы, а к концу года будет более 1100 коров. После выхода на полную мощность ферма сможет давать до 27 тонн молока в сутки.

В Шетском районе хозяйство «ТАУ» разводит лошадей. В планах увеличить поголовье до 3 тысяч голов. Здесь же строится и племрепродуктор на 500 голов крупного рогатого скота.

В Каркаралинском районе внимание откормочным площадкам: уже работают комплексы на 1000 овец и 1000 голов КРС.

Молочное направление усиливают и в Абайском районе. В селе Кулайгыр открылся новый пункт приёма молока, ещё один должен появиться в Есенгельдинском округе.

Фото: акимат Карагандинской области

Стабильно развивается и птицеводство. В Бухар-Жырауском районе сосредоточено почти 70% всей птицеводческой продукции региона. ТОО «Акнар ПФ» восстанавливает шесть птичников, «Уштобе кус» запускает новую яйцесборную линию и строит электролинию, а «Майкудукские яйца» и «Караганды кус» обновили промышленное стадо на 180 тысяч кур-несушек.

В регионе расширяются площади посевов кормовых культур. В этом году планируется ввести в оборот более восьми тысяч гектаров орошаемых земель, чтобы обеспечить животных качественными кормами.

— Несмотря на высокий потенциал в производстве яиц и мяса, в некоторых районах показатели остаются низкими. Необходимо обеспечить своевременную реализацию проектов, увеличить долю племенного скота и нарастить объёмы продукции. Акимы районов должны лично контролировать ход работы на местах. Это вопрос продовольственной безопасности и устойчивого развития региона, — подчеркнул аким области Ермаганбет Булекпаев.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области прошла региональная выставка-ярмарка «Одно село – один продукт». Свою продукцию представили 50 участников.