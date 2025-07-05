Топ-10 товаров из местного сырья выбрали в Карагандинской области

Это не просто товары: в одном месте можно было погрузиться в истории формирования будущих брендов. Главное условие — использование местного сырья

Цель выставки — поддержка местных товаропроизводителей. По сферам никаких ограничений нет. Ассортимент был разнообразный: молочные и мясные продукты, ремесленные изделия, украшения в этностиле, керамика, мыло и многое другое.

Предприниматели прибыли из разных районов области. Кто-то впервые вышел к покупателю с новым товаром, кто-то закреплял успех.

— «Одно село — один продукт» — это не просто выставка. Это движение. Люди из глубинок региона показывают, на что способны, когда им дают шанс и поддержку, — отметил заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Тимур Нахипбеков.

Алтынбек Аманжолұлы из посёлка Долинка занимается производством ортопедических матрасов из натуральных и гипоаллергенных материалов.

— Матрасы создаются из кокосовой койры, латекса, термоштопанного войлока и независимых пружинных блоков. В планах запуск линейки ортопедических подушек и платформы для онлайн-заказов, а также расширение производства с созданием новых рабочих мест, — поделился предприниматель.

Бренд «Сыр өнімдері» набирает популярность в Шетском районе. Бизнесвумен Жанар Кантарбаева уже третий год производит из натурального молока разные виды сыров: моцареллу, халуми, чечел, фету и др.

По её словам, у местных жителей продукция пользуется спросом: ежедневно продаёт до 15 кг. Предпринимательница хочет открыть полноценный цех и выйти на рынок крупных городов.

Фото: акимат Карагандинской области

Татьяна Барковская из Осакаровского района много лет работает в молочной отрасли. Занималась закупкой молока и поставками на заводы, а в прошлом году начала переработку: производит сыры, сливочное масло, пастеризованное молоко.

Бренд ALAQAI продвигает компания из села Уштобе Бухар-Жырауского района. На выставке были представлены натуральные полуфабрикаты из мяса и творога: манты, вареники, самса, фрикадельки и др.

Карагандинка Лаура Жанабаева из Караганды производит мыло ручной работы на натуральных настоях и маслах. Любовь Величко делает украшения и картины из эпоксидной смолы, используя для создания образов природные материалы: сухоцветы, уголь, металлические вкрапления и пигменты.

Фото: акимат Карагандинской области

Члены рабочей группы изучили все представленные товары, пообщались с участниками. Каждый выставил свои баллы в оценочном листе. В итоге определился топ-10 товаров из местного сырья. В дальнейшем бренд-комитет определит трёх победителей. Финалисты будут представлять область на республиканском уровне.

Начинающим предпринимателям помогут в брендировании продукции и продвижении на рынок. Будет организовано бесплатное обучение по производственным технологиям, маркетингу.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области создают Топарский кластер, делая ставку на местный экотуризм.