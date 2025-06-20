Ставка на местный экотуризм: Топарский кластер создают в Карагандинской области

От сезонных зон отдыха до круглогодичных комплексов — местный туристический рынок набирает обороты, принося с собой рабочие места и новые возможности для региона.

Фото: акимат Карагандинской области

В посёлок Топар на побережье Шерубай-Нуринского водохранилища приезжают отдыхать из Караганды и городов-спутников, соседних районов. Сегодня здесь более 30 зон отдыха с гостиницами, бассейнами, детскими площадками и разнообразными развлечениями. Летом здесь предлагают катание на катамаранах, водных мотоциклах, батуты, а зимой — снегоходы, рыбалку и бани на дровах. Такой формат отдыха выходного дня становится всё более востребованным.

Фото: акимат Карагандинской области

— Поток постоянно растёт. Только за прошлое лето число отдыхающих превысило 30 тысяч человек. Вслед за повышением спроса идёт рост инвестиций в туристическую инфраструктуру, — отметила руководитель отдела предпринимательства и промышленности Абайского района Дарижан Мырзахметова.

Фото: акимат Карагандинской области

Реализуется масштабный проект по строительству новой зоны отдыха с коттеджами, гостиницей, рестораном и банным комплексом. Разрабатываются проекты ещё двух современных зон, расширяются действующие объекты.

Фото: акимат Карагандинской области

Развитию туризма способствует и поддержка местных властей. Важный шаг — улучшение инфраструктуры. Прежде всего, это дорога. В этом году отремонтируют 11 км. В планах — строительство линий электроснабжения вдоль побережья, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.

Фото: акимат Карагандинской области

Всё делается для того, чтобы сюда было легче добираться туристам, отдыхать с комфортом летом и зимой.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали национальный стандарт по экотуризму.