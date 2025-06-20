РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:03, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Ставка на местный экотуризм: Топарский кластер создают в Карагандинской области

    В Абайском районе туризм стал точкой роста для бизнеса: государство создает комфортные условия для инвесторов, предприниматели вкладываются в новые проекты на берегу Шерубай-Нуринского водохранилища, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ставка на местный экотуризм: Топарский кластер создают в Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    От сезонных зон отдыха до круглогодичных комплексов — местный туристический рынок набирает обороты, принося с собой рабочие места и новые возможности для региона.

    Ставка на местный экотуризм: Топарский кластер создают в Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    В посёлок Топар на побережье Шерубай-Нуринского водохранилища приезжают отдыхать из Караганды и городов-спутников, соседних районов. Сегодня здесь более 30 зон отдыха с гостиницами, бассейнами, детскими площадками и разнообразными развлечениями. Летом здесь предлагают катание на катамаранах, водных мотоциклах, батуты, а зимой — снегоходы, рыбалку и бани на дровах. Такой формат отдыха выходного дня становится всё более востребованным.

    Ставка на местный экотуризм: Топарский кластер создают в Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    — Поток постоянно растёт. Только за прошлое лето число отдыхающих превысило 30 тысяч человек. Вслед за повышением спроса идёт рост инвестиций в туристическую инфраструктуру, — отметила руководитель отдела предпринимательства и промышленности Абайского района Дарижан Мырзахметова.

    Ставка на местный экотуризм: Топарский кластер создают в Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    Реализуется масштабный проект по строительству новой зоны отдыха с коттеджами, гостиницей, рестораном и банным комплексом. Разрабатываются проекты ещё двух современных зон, расширяются действующие объекты.

    Ставка на местный экотуризм: Топарский кластер создают в Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    Развитию туризма способствует и поддержка местных властей. Важный шаг — улучшение инфраструктуры. Прежде всего, это дорога. В этом году отремонтируют 11 км. В планах — строительство линий электроснабжения вдоль побережья, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.

    Ставка на местный экотуризм: Топарский кластер создают в Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    Всё делается для того, чтобы сюда было легче добираться туристам, отдыхать с комфортом летом и зимой.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали национальный стандарт по экотуризму. 

    Теги:
    Туризм Регионы Казахстана Внутренний туризм Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Сейчас читают