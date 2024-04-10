Новые дома получат пять павлодарских семей, которые лишились жилья из-за паводков

В Павлодарской области от паводков сильнее всего пострадало село Жалаулы Актогайского района. Здесь были затоплены 14 домов, на протяжении шести дней действовал режим ЧС. Сейчас, когда угроза миновала, можно делать первые выводы. Пять домов не подлежат ремонту, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: ДСЭК Павлодарской области

Владельцам девяти частных домов, которые пострадали не так серьезно, уже выплатили денежную компенсацию. Для остальных построят новые дома за счет спонсора.

- Хозяевам пяти аварийных жилищ, признанных в результате разгула стихии неподлежащими ремонту, предстоит этим летом стать новоселами. Мы дали старт строительству для них новых домов. Все расходы по их возведению взяла на себя группа ERG, - сообщил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Новые дома для жителей села Жалаулы обещают возвести за 3 месяца.

Хотя режим ЧС уже снят, в селе до сих пор продолжаются работы по устройству трех котлованов. Также до конца июля в Жалаулы будет построена шестикилометровая защитная дамба. Эти меры должны помогут предотвратить подтопления талыми водами в будущем. Село находится в низине, и этот вопрос стоит остро.

Накануне павлодарские санврачи повторно удостоверились в качестве воды в селе. Были взяты образцы, пробы проверят на микробиологические и санитарно-химические показатели, в том числе - на соли тяжелых металлов.

Напомним, ранее волонтеры рассказали, как помогали жителям села Жалаулы, когда к тем пришла большая вода.