Режим ЧС сняли в селе Жалаулы Павлодарской области 

Почти неделя понадобилась, чтобы снять угрозу подтопления в селе Жалаулы Павлодарской области. Со 2 апреля здесь действовал режим ЧС, были затоплены дома. Обстановка стабилизировалась. В течение нескольких дней специальная комиссия произведет оценку причиненного ущерба, передает корреспондент агентства Kazinform.

Село Жалаулы находится в низине. От талых вод, которые пришли из степи, в населенном пункте пострадали 14 домов. Чтобы справиться с большой водой, в село понадобилась перебросить дополнительные силы. Всего за время проведения работ с затопленных сельских улиц откачано более 190 тысяч кубометров талых вод.

Фото: акимат Павлодарской области

— Комиссией по ЧС Актогайского района Павлодарской области принято решение о снятии режима ЧС природного характера местного масштаба, который был введен в селе Жалаулы 2 апреля, — сообщили в областном акимате.

Фото: акимат Павлодарской области

По официальной информации, угроза подтопления жилых домов в селе Жалаулы полностью снята, обстановка стабилизирована. Со дня объявления ЧС здесь круглосуточно ведутся работы по устройству трех котлованов вместимостью 200 тысяч кубометров воды. Это необходимая мера, которая позволит решить проблему с рисками подтопления села в будущем. В работах по устройству котлованов задействованы 12 единиц тяжелой техники.

Фото: акимат Павлодарской области

Фото: акимат Павлодарской области

— Всем жителям села, чьи дома пострадали во время паводков, оказывается всесторонняя помощь. Специальной комиссией производится оценка нанесенного ущерба, окончательное заключение которой будет получено до 10 апреля. По итогам пострадавшим домовладельцам будут выплачены компенсации из внебюджетных фондов, — уточнили в пресс-службе акима области.

Компенсацию жители получат в начале следующей недели.

Напомним, от паводков пострадали несколько районов Павлодарской области. В особенно сложном положении оказались села Узынсу Иртышского района и село Жалаулы в Актогайском районе. Помимо 14-ти домов в Жалаулы, в других селах области подтоплены еще 24 строения.