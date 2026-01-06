Новые автобусные маршруты планируют запустить в Костанае

Как пояснили в акимате города Костанай, необходимость расширения маршрутной сети обсуждалась ещё в прошлом году. В ходе оптимизации часть автобусов была высвобождена, после чего их направили на усиление наиболее загруженных направлений. Дополнительный транспорт также был запущен в микрорайон «Кунай».

В частности, речь идёт о районах Гашека, территории у парка «Ұлы дала», а также триатлон-парка.

Отделу ЖКХ поручено до конца января изучить пассажиропотоки и подготовить предложения по увеличению, изменению действующих маршрутов и запуску новых направлений. По итогам работы предложения будут представлены на рассмотрение, после чего в феврале планируется начать реализацию изменений.

