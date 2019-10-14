Новая врачебная амбулатория открылась в Туркестанской области

САРЫАГАШСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В сельском округе Кызылжар Сарыагашского района на благо народа в эксплуатацию новая врачебная амбулатория, построенная при поддержке акимата Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

В церемонии открытия приняли участие заместитель акима области Жолдымурат Аманбаев, руководитель областного управления общественного здоровья Мукан Егизбаев, руководство района и местные жители.













Отметим, сельский округ Кызылжар находится в 16 км от районного центра. Старое здание врачебной амбулатории было признано аварийным и негодным к эксплуатации. Теперь всю необходимую врачебную помощь жители могут получить в новой амбулатории на современном оборудовании. В медицинском учреждении функционируют стоматологический, акушерский и фильтр кабинеты. Здесь также предусмотрен дневной стационар.

В целом, порядка сорока медицинских работников смогут принять в одну смену 50 пациентов. Всего же в поселке Кызылжар проживает свыше 7500 человек.











