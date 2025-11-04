Новая структура по защите данных казахстанцев может быть создана при КНБ

— Глава государства очень правильно поднял проблему кибербезопасности. Понятно, были утечки и это публично разбиралось. И утечки были очень серьезные, по объему данных они составляли порядка 15 млн пользователей. Для этого надо реформировать структуру. Во-первых, должен быть орган, который отвечает за политику информационной безопасности, что принимать и как действовать. Наверное, этим должна заниматься отдельная структура в правоохранительном блоке, — заявил Есекеев в программе «Уәде» на телеканале Jibek Joly.

Он подчеркнул, что разработка идеологии и стратегии развития в сфере кибербезопасности должны оставаться в ведении Правительства, а контроль и ответственность — у правоохранительных органов.

— Здесь рассматривается Комитет национальной безопасности и должна быть структура, которая имеет право запрещать, спрашивать ответственность за утечку данных. Потому что в случае когда Министерство цифровизации рассматривает этот вопрос, то форма ответственности, с которого оно спрашивает, имеет гражданскую форму. Большие утечки данных приносят очень существенный ущерб владельцам данных, самому государству, поэтому я думаю, что Глава государства ставит акцент на то, чтобы этим занимался правоохранительный орган и действительно была структура, которая отслеживает такие крупные утечки и соответственно персонализирует ответственность, — добавил помощник Президента.

Напомним, ранее стало известно, что по факту утечки данных 16 млн казахстанцев было возбуждено уголовное дело.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что утечка персональных данных казахстанцев произошла из-за ненадлежащего хранения информации в медицинских организациях. Об этом заявил Премьер-министр РК Олжас Бектенов.