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    14:00, 21 Март 2021 | GMT +6

    Новая школа появилась в селе Жамбыл Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новую школу имени великого акына Жамбыла подарили к празднику Наурыз детям села Жамбыл, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В торжественной церемонии принял участие глава региона Бердибек Сапарбаев, он поздравил жителей села со столь знаменательным событием.

    Как рассказали в пресс-службе акима Жамбылской области, село Жамбыл небольшое, всего 68 домов, в которых проживают 546 человек. Поэтому и школа небольшая, двухэтажная, аккуратная и компактная. Рассчитанная на 100 ученических мест, она имеет 18 кабинетов, столовую, библиотеку, в том числе мобильную, спортивный зал, две мастерские, теплые санузлы. Установлено 14 видеокамер.

    Школа возведена в рамках программы «Дорожная карта занятости» подрядчиком ТОО «ТаразКурылысИнвест». На строительство направлено 479 миллионов тенге..

    «Улучшение системы образования, воспитание подрастающего поколения в духе национальных традиций всегда находится в центре внимания любого государства. Образованное и культурное молодое поколение, качественный человеческий капитал есть гарантия стабильного развития страны. Поэтому строительству школ, повышению качества образования уделяется первостепенное внимание», - сказал аким области Бердибек Сапарбаев.


    Глава региона отметил, что в 2020 году в населенных пунктах области начато строительство 21 объекта образования, 13 из которых сданы в эксплуатацию.

    «Имя великого акына степи Жамбыла Жабаева, 175-летие которого страна отметила в прошлом году, увековечено не только в названии новой школы, но и села, района, области. Его стихи, его безграничный талант являются настоящей кладезью мудрости, из которой можно черпать на протяжении столетий», - заметил он.

    Местный старейшина Естай Алиев отметил, что аул Жамбыл дружный, обеспечен основными коммунальными услугами – питьевой водой и газом, хорошими дорогами. Все проблемы сельчане стараются решать сообща.

    «Акимат не оставляет наши просьбы без внимания, за что ему большое спасибо от народа», - отметил аксакал.

    Затем под звуки фанфар заместитель руководителя ТОО «ТаразКурылысИнвест» Олжас Касымжан передал директору школы Самату Мынжасарову символический ключ. В фойе ученики младших классов исполнили народный кюй «Ерке сылкым», рассказали о разновидностях бауырсаков и угостили гостей праздничными блюдами.


    Теги:
    Образование Наурыз Жамбылская область Строительство
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