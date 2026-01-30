Новая редакция Конституции РК защищает и расширяет свободу творчества

Свобода слова и творчество являются фундаментальными, непосредственно действующими, неотчуждаемыми и принадлежащими каждому от рождения. И именно это закрепляется в редакции новой Конституции.

По словам Джаманкуловой, свобода слова и творчества относятся к непосредственно действующим правам, которые принадлежат каждому от рождения, и именно такой подход закладывается в проекте.

— Свобода слова дает возможность гражданам принимать жизненно важные решения, вовремя получать объективную, полноценную и правдивую информацию, а также считается инструментом государства, который защищает от системных ошибок. То есть свобода слова не сколько защищает журналистов, а сколько становится процедурным условием Верховенства права и соблюдения принципа «Закон и порядок», провозглашенных и закрепленных в редакции новой преамбулы Конституции. Как отмечала Ханна Арендт, свобода слова не столько право на мнение, но само незыблемое условие познания реальности. Поэтому наравне защиты свободы слова новая редакция Конституции защищает свободу творчества и расширяет эти понятия, включая научное, техническое и все виды художественного творчества, — подчеркнула она.

Вместе с тем, она отметила, что гарантии свободы творчества должны идти рука об руку с защитой интеллектуальной собственности. Это особенно важно в цифровую эпоху. Однако она напомнила, что запрет на цензуру останется незыблемым.

— Вместе с тем, редакция новой Конституции также, как и предыдущая, определяет, что во имя защиты общественного порядка, основ конституционного строя и целостности Республики Казахстан допускается соразмерное судебное ограничение свободы слова. Хочу подчеркнуть, что цензура запрещается. Свобода слова и творчества — это та же свобода мыслей. Это потенциал нашей нации к рефлексии, созиданию и прогрессу. Я вновь вернусь к Арендт и ее мысли что свобода выражения возможна только там, где существует общее пространство фактов. Уничтожение этого пространства разрушает саму возможность публичной дискуссии, — отметила Джаманкулова.

Отдельно она остановилась на вопросе «духовно-нравственных ценностей общества».

— Многие уже высказались по духовно-нравственным ценностям общества, однако нужно понимать, что когда ставится вопрос об ответственности, то здесь не может быть места правовой неопределенности. Поэтому, если это понятие найдет свое закрепление в Конституции, нужно будет обязательно раскрыть его на уровне закона для того, чтобы понять, что к нему относятся. Поэтому предлагаю юристам еще раз поразмышлять на эту тему, — сказала она.

Напомним, в статью Конституции, касающуюся свободы творчества и свободы слов, предлагается внести изменения. Поправки закрепляют охрану интеллектуальной собственности, а также уточняют, что распространение информации осуществляется любыми законными способами, за исключением сведений, составляющих государственные секреты.