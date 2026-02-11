Новая Преамбула Конституции относит государственность Казахстана к ее историческим корням — депутат

По его словам, партией «Ак жол» за все время работы над конституционной реформой было направлено более 50 поправок.

Депутат особо отметил атмосферу открытости и готовности к обсуждению самых разных идей и предложений, которых удалось сформировать в Конституционной комиссии.

— Как член Комиссию, хочу подчеркнуть крайне профессиональный, ответственный и глубокий уровень дискуссии, включая прямые трансляции с заседаний. Хотел бы выразить признательность всем членам комиссии за то, в что проекте были учтены ряд позиций и предложений, высказанных демократической партией «Ак жол», в части защиты прав бизнеса, закрепления гарантий защиты и разнообразия форм собственности, вопросов банковской и коммерческой тайны и других, — сказал Азат Перуашев.

Он подчеркнул, что в совокупности с другими важными новеллами новой Конституции, они окажут позитивное влияние на успешное продвижение законных прав предпринимателей, формирование привлекательного и инвестиционного климата и благоприятных условий ведения частного бизнеса.