    16:07, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Новая Преамбула Конституции относит государственность Казахстана к ее историческим корням — депутат

    Депутат Мажилиса Азат Перуашев рассказал о полугодовой работе над проектом новой Конституции на двенадцатом заседании Комиссии по Конституционной реформе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    кадр из видеотрансляции

    По его словам, партией «Ак жол» за все время работы над конституционной реформой было направлено более 50 поправок. 

    Депутат особо отметил атмосферу открытости и готовности к обсуждению самых разных идей и предложений, которых удалось сформировать в Конституционной комиссии. 

    — Как член Комиссию, хочу подчеркнуть крайне профессиональный, ответственный и глубокий уровень дискуссии, включая прямые трансляции с заседаний. Хотел бы выразить признательность всем членам комиссии за то, в что проекте были учтены ряд позиций и предложений, высказанных демократической партией «Ак жол», в части защиты прав бизнеса, закрепления гарантий защиты и разнообразия форм собственности, вопросов банковской и коммерческой тайны и других, — сказал Азат Перуашев. 

    Он подчеркнул, что в совокупности с другими важными новеллами новой Конституции, они окажут позитивное влияние на успешное продвижение законных прав предпринимателей, формирование привлекательного и инвестиционного климата и благоприятных условий ведения частного бизнеса. 

    — Как партия, которая многие годы поднимала вопросы защиты национальных интересов, мы особо приветствуем переработку Преамбулы Конституции, которая относит нынешнюю государственность Казахстана к ее тысячелетним историческим корням. Считаем крайне важной возможность придания особого статуса городов ускоренного развития, что даст возможность привлечения в нашу страну не просто инвестиций, но и новейших технологий, регулирование которых не всегда успевает за появлением новых видов продукции, товаров и услуг, — добавил депутат.

    Конституция Конституционная реформа Политические реформы
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
