Новая Преамбула Конституции относит государственность Казахстана к ее историческим корням — депутат
Депутат Мажилиса Азат Перуашев рассказал о полугодовой работе над проектом новой Конституции на двенадцатом заседании Комиссии по Конституционной реформе, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, партией «Ак жол» за все время работы над конституционной реформой было направлено более 50 поправок.
Депутат особо отметил атмосферу открытости и готовности к обсуждению самых разных идей и предложений, которых удалось сформировать в Конституционной комиссии.
— Как член Комиссию, хочу подчеркнуть крайне профессиональный, ответственный и глубокий уровень дискуссии, включая прямые трансляции с заседаний. Хотел бы выразить признательность всем членам комиссии за то, в что проекте были учтены ряд позиций и предложений, высказанных демократической партией «Ак жол», в части защиты прав бизнеса, закрепления гарантий защиты и разнообразия форм собственности, вопросов банковской и коммерческой тайны и других, — сказал Азат Перуашев.
Он подчеркнул, что в совокупности с другими важными новеллами новой Конституции, они окажут позитивное влияние на успешное продвижение законных прав предпринимателей, формирование привлекательного и инвестиционного климата и благоприятных условий ведения частного бизнеса.
— Как партия, которая многие годы поднимала вопросы защиты национальных интересов, мы особо приветствуем переработку Преамбулы Конституции, которая относит нынешнюю государственность Казахстана к ее тысячелетним историческим корням. Считаем крайне важной возможность придания особого статуса городов ускоренного развития, что даст возможность привлечения в нашу страну не просто инвестиций, но и новейших технологий, регулирование которых не всегда успевает за появлением новых видов продукции, товаров и услуг, — добавил депутат.