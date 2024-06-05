Новая поликлиника и центр семейного досуга появятся в Темиртау

Важные социальные проекты будут реализованы в городе Темиртау на частные средства. В третьем микрорайоне планируется открыть новую поликлинику, чтобы обеспечить жителям медицинскую помощь в шаговой доступности. В шестом микрорайоне будут строить современный Центр семейного досуга и детского развития, передает корреспондент агентства Kazinform.

Проекты представили акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву во время рабочей поездки в Темиртау.

Строительство поликлиники должны завершить в этом году. Она рассчитана на 100 посещений в смену. Объект не только разгрузит действующие организации ПМСП города, но и позволит создать больше 80 рабочих мест. Вести приём будут врачи общей практики, педиатры, терапевты, акушеры-гинекологи, а также узкие специалисты.

Фото: акимат города Темиртау

По словам инициаторов проекта нового центра, его концепция разработана в соответствии с современными трендами семейного досуга. Развитие детей в кружках и секциях будет идти через совместную игру с родителями. Для этого предусмотрены интерактивные аттракционы. Дизайн здания футуристический, с яркими красками. В месяц центр смогут посещать до 15 тысяч человек. Его открытие планируется в 2025 году.