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    09:01, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Новая поликлиника и центр семейного досуга появятся в Темиртау

    Темиртау
    Фото: акимат города Темиртау

    Важные социальные проекты будут реализованы в городе Темиртау на частные средства. В третьем микрорайоне планируется открыть новую поликлинику, чтобы обеспечить жителям медицинскую помощь в шаговой доступности. В шестом микрорайоне будут строить современный Центр семейного досуга и детского развития, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Проекты представили акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву во время рабочей поездки в Темиртау.

    Строительство поликлиники должны завершить в этом году. Она рассчитана на 100 посещений в смену. Объект не только разгрузит действующие организации ПМСП города, но и позволит создать больше 80 рабочих мест. Вести приём будут врачи общей практики, педиатры, терапевты, акушеры-гинекологи, а также узкие специалисты.

    Темиртау
    Фото: акимат города Темиртау

    По словам инициаторов проекта нового центра, его концепция разработана в соответствии с современными трендами семейного досуга. Развитие детей в кружках и секциях будет идти через совместную игру с родителями. Для этого предусмотрены интерактивные аттракционы. Дизайн здания футуристический, с яркими красками. В месяц центр смогут посещать до 15 тысяч человек. Его открытие планируется в 2025 году.

    Новая поликлиника и центр семейного досуга появятся в Темиртау
    Фото: акимат города Темиртау

     

    Теги:
    Здравоохранение Регионы Казахстана Регионы Акимат Карагандинская область Строительство Общество
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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