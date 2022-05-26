26 Мая 2022 18:39

Новая отметка во взаимной торговле в $2 млрд: о чем договорились лидеры Казахстана и Кыргызстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Кыргызстан для Казахстана является самым близким государством, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с главой Кыргызской Республики Садыром Жапаровым в Бишкеке. Какие вопросы обсуждали лидеры двух стран и о чем в итоге договорились, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Тридцать лет плодотворного сотрудничества

Сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Кыргызстана Садыра Жапарова посетил Бишкек с официальным визитом.

Это уже второй визит Главы государства в братскую республику в качестве Президента. Первый состоялся в 2019 году. Тогда Президенты Казахстана и Кыргызстана провели двустороннюю встречу в узком составе, а затем под их председательством прошло 5-е заседание Высшего Межгосударственного Совета Кыргызской Республики и Республики Казахстан (ВМГС).

В этом году Президенты двух стран провели встречи в узком и расширенном составе.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил особую важность этого визита в дальнейшем развитии отношений двух стран.

«Я с большим удовлетворением принял Ваше приглашение. Этот визит имеет особое значение. Уверен, он позволит укрепить стратегическое партнерство и придаст мощный импульс дальнейшему сотрудничеству между нашими странами. Нет никаких сомнений в том, что Кыргызстан для Казахстана является самым близким во всех отношениях государством», - заявил Президент Казахстана.

В этом году две страны отмечают 30-летие дипломатических отношений. Они были установлены 15 октября 1992 года.

По словам Касым-Жомарта Токаева, за этот период дружба Казахстана и Кыргызстана еще больше укрепилась, на всех уровнях налажен политический диалог, основанный на взаимном доверии.

«В этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном. За этот период расширились горизонты взаимодействия, еще более окрепла наша дружба. На всех уровнях налажен политический диалог, основанный на взаимном доверии. Действуют межгосударственные, межпарламентские и межправительственные советы. Тесная координация налажена между министерствами иностранных дел двух стран. Хочу отметить, что такие крепкие связи Казахстан установил только с Кыргызской Республикой», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил тесное сотрудничество братских стран, которые, по его словам, развивается в духе абсолютной дружбы.

«Наши братские страны тесно сотрудничают. Между нашими государствами нет какого-либо недопонимания даже на региональном уровне. Наши отношения развиваются в духе абсолютной дружбы», – сказал Президент Кыргызстана.

В ходе встречи в расширенном составе делегаций Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение результатами переговоров в узком формате и высоко оценил стремление Президента Кыргызстана к углублению многогранного партнерства.

В последние годы темпы тесного сотрудничества двух стран только растут.

Об этом свидетельствуют цифры. Объем взаимной торговли достиг намеченной отметки в $1 млрд.

Ниже представлены результаты торгово-экономических отношений двух стран.

Казахстан и Кыргызстан планируют удвоить товарооборот

Теперь страны готовы усилить сотрудничество и вывести его на новый уровень, приоритетно в области торгово-экономических отношений.

В частности, речь идет об активизации контактов между двумя правительствами, создании модернизированного пункта пропуска «Кордай – Ак Жол», укреплении военно-технического сотрудничества, оказании регулярной гуманитарной помощи и эффективной работе по обмену электроэнергией.

Президент Казахстана добавил, что в 2021 году был модернизирован пограничный пункт «Қордай», обеспечено качественное обслуживание пассажиров. Достигнуты договоренности по модернизации и других пограничных пунктов. Основная задача – снизить количество проверок и устранить транспортные заторы на границе.

Глава государства призвал активизировать инвестиционное сотрудничество, предложив изучить взаимовыгодные предложения и сформировать перечень перспективных проектов. Одним из них может стать совместное строительство гидроэнергетических сооружений в Кыргызстане, в частности, Камбаратинской ГЭС-1.

«Достигнут ряд договоренностей. Приоритетное внимание мы уделили укреплению торгово-экономических связей. Сегодня, когда весь мир переживает сложный период, особенно важно объединить наши усилия. Казахстан – один из основных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызской Республики. В прошлом году товарооборот между нашими странами достиг $1 млрд. За последние 15 лет Казахстан инвестировал более $1 млрд в экономику Кыргызстана, в том числе в реализацию социально значимых проектов. В целом, у нас имеется потенциал для дальнейшего расширения экономической интеграции. Мы договорились увеличить объем взаимной торговли до $2 млрд», – заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе брифинга для СМИ по итогам переговоров.

Лидер Казахстана акцентировал внимание на вопросах увеличения товарооборота за счет расширения взаимной экспортной номенклатуры, улучшения пропускной способности казахстанско-кыргызской границы, включая внедрение цифровых решений в таможенных процедурах.

По словам Главы государства, имеется потенциал для значительного наращивания взаимного товарооборота в краткосрочной перспективе. Казахстан уже может предложить Кыргызстану сотни видов импортных товаров.

«Мы готовы экспортировать промышленную продукцию и другие товары. Будет поддержка со стороны компании «KazЕxport». Кыргызстаном также экспортируется ряд товаров в нашу страну. В связи с этим мы договорились максимально использовать имеющиеся возможности. Особое внимание было уделено мерам по упрощению перехода граждан через границу. Мы также обсудили вопросы совершенствования грузоперевозок. В последние годы в этом направлении были предпринят ряд масштабных мер», - отметил Глава государства.

В апреле текущего года Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Кыргызстана в Казахстане Дастаном Дюшекеевым отметил необходимость ускорения создания индустриальных торгово-логистических комплексов в районе пункта пропуска «Карасу-Актилек» с целью реализации потенциала увеличения торговли между странами.

Президент Казахстана указал на то, что индустриальный торгово-логистический комплекс, строительство которого уже началось, откроет новые возможности для диверсификации сотрудничества в промышленности и торговле.

В рамках встречи лидерам Казахстана и Кыргызстана был продемонстрирован видеоотчет о начале строительства индустриального торгово-логистического комплекса «Алатау» в районе пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек». Создание ИТЛК позволит сократить количество посредников, снизить стоимость продукции для конечного потребителя и повысить скорость поставок.

Кроме этого, с участием казахстанского капитала планируется строительство солнечной электростанции в Иссык-Кульской области. Стоимость проекта составит $300 млн.

Лидер Казахстана остановился еще на одном приоритетном направлении – координации взаимоотношений в водно-энергетической сфере.

«Мы вновь подтвердили, что трансграничные водные ресурсы являются для нас общей ценностью. Проблема нехватки воды усложняется с каждым годом. Такой прогноз делают авторитетные международные экологические организации. Не будет увеличения воды – это уже понятно. Поэтому странам Центральной Азии необходимо работать сообща. Реки, общие для обеих стран, всегда должны быть связующим звеном между народами. Казахстан готов в полной мере исполнять все обязательства и совместно реализовывать важные проекты», – подчеркнул Глава государства.

Ранее сообщалось о том, что эксперты отмечали возможность наступления дефицита воды в Казахстане уже через 8 лет.

В Кыргызстане откроют филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби

В ходе переговоров лидеров двух стран особое внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей. В последние годы был проведен целый ряд мероприятий, призванных активизировать контакты в данной области.

«В прошлом году в ходе визита Садыра Нургожоевича в Казахстан мы достигли ряда договоренностей, которые позволили сблизить молодежь двух стран. Благодаря реализации этих договоренностей сегодня в Бишкеке будет открыт филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби. Кроме того, мы выделили гранты для молодых ученых с целью поддержки их научных исследований. Я предложил ежегодно проводить форум интеллигенции двух стран с целью укрепления культурно-гуманитарных связей», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В рамках визита было подписано 10 документов о сотрудничестве

В рамках официального визита Главы государства в Кыргызскую Республику было подписано 10 двусторонних документов о сотрудничестве. Среди них: протокол о намерении сотрудничества и меморандумы о сотрудничестве между областями двух государств.

Кроме того, Министерство торговли и интеграции РК и Министерство экономики и коммерции КР, а также ТОО «JOINT TECHNOLOGIES» подписали меморандум об инвестировании в инфраструктуру индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек».

Также представители двух государств подписали меморандумы о взаимопонимании и соглашения в сфере сельского хозяйства; в сфере профилактики и тушению природных пожаров на приграничных территориях; в области авиационного поиска и спасания; о сотрудничестве в области образования; об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам и Совместный план мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном.

За тридцать лет сотрудничества было подписано более 120 кыргызско-казахстанских межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, наиболее значимыми из которых являются Договор о вечной дружбе от 8 апреля 1997 года и Договор о союзнических отношениях от 25 декабря 2003 года.

На основе Договора о союзнических отношениях был сформирован эффективный двусторонний институциональный базис сотрудничества и созданы органы взаимодействия:

- Высший Межгосударственный Совет (ВМГС), возглавляемый главами государств;

- Кыргызско-казахстанский Межправительственный совет, возглавляемый главами правительств.

- Совет министров иностранных дел КР и РК.

Решениями ВМГС одобрено создание Межпарламентского совета КР и РК и утвержден План мероприятий по сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан на 2012-2015 годы.

Кыргызстан и Казахстан тесно взаимодействуют в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС.

Межпарламентские связи двух государств развиваются последовательно и по нарастающей. Они поддерживаются на уровне председателей палат, руководителей комитетов, депутатских групп дружбы и по линии Межпарламентской комиссии между Жогорку Кенешем КР и Мажилисом Парламента РК.

Сегодня Сенат Парламента РК ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности центральноазиатского региона.

Рабига Нурбай